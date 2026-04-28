Njemačkog turista na odmoru ugrizla zmija, preminuo je u bolnici: Policija otkrila detalje

Njemački turist umro je nakon što ga je ugrizla zmija dok je bio na odmoru u Egiptu, priopćile su vlasti. Prema njemačkoj policiji, 57-godišnji muškarac, čiji identitet nije objavljen, bio je na predstavi krotitelja zmija dok je bio na odmoru s obitelji kada ga je životinja ugrizla ranije ovog mjeseca, prema navodima njemačke policije, koja nije objavila točan datum incidenta.

Tročlana obitelj iz njemačke regije Unterallgäu boravila je u turističkom odmaralištu u Hurghadi u Egiptu, potvrdila je u ponedjeljak bavarska policija u priopćenju za javnost. Tijekom boravka posjetili su predstavu koja je bila dio zabavnog programa u njihovom hotelu. U njoj su sudjelovale dvije zmije, za koje se vjeruje da su kobre, koje je krotitelj objesio oko vrata ljudima u publici, rekla je policija. No, prema policijskom priopćenju, smrtonosni incident se očito dogodio kada je jedna od zmija uspjela ući u odjeću njemačkog turista. "Jedna od zmija uvukla se u hlače 57-godišnjeg muškarca, što je rezultiralo ugrizom njemačkog turista za nogu“, navodi se. "Nakon toga pokazao je jasne simptome trovanja i bila mu je potrebna reanimacija", kazali su.

Muškarac je prevezen u obližnju bolnicu, gdje je kasnije preminuo. Inspektorat kriminalističke policije Memmingena pokrenuo je istragu o okolnostima smrti muškarca, a rezultati toksikološkog pregleda još uvijek se očekuju, rekli su dužnosnici.