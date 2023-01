Uhićen vozač koji je autom uništio poslovni prostor, pri bijegu još turirao i proklizavao

Policija je na području Peščenice pronašla i uhitila vozača koji se automobilom zabio u zgradu na križanju Heinzlove i Vukovarske u Zagrebu, a potom pobjegao s mjesta događaja. Nakon dovršetka policijske istrage poslan je na sud i tamo proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.010 eura te mu je izrečena zabrana upravljanja automobilom u trajanju od 6 mjeseci.

Kako navodi policija u svome izvješću, radi se o 25-godišnjem muškarcu, a nesreću je skrivio Volkswagen Golfom zagrebačkih registarskih oznaka. S ceste je sletio prilikom skretanja na križanju, najprije na mek teren i potom, jer nije uspio vratiti kontrolom nad vozilom, u zgradu probivši pritom aluminijsku konstrukciju, zid debljine 30 centimetara i staklo. Nakon toga napustio je mjesto događaja.

- Za vrijeme udaljavanja s mjesta događaja i izvlačenja vozila iz prostora, vozač je stvarao veliku buku dodatnim pucanjem betonskih i staklenih dijelova objekta pritom podižući broj okretaja motora uslijed čega je došlo i do proklizavanja pogonskih kotača - javlja policija u priopćenju.

20.01.2023., Zagreb- Poslovni prostor na adresi Heinzlova 74 u koju se zaletio automobil. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Poslovni prostor koji je u nesreći oštećen u vlasništvu je poduzetnika Ivana Milolože i bivšeg čelnika HUP-a. Službenici su Miloloži prilikom očevida rekli da nijedna kamera od njih 18 u okolici vrlo prometnog raskrižja nije radila. Poduzetnik nije isključio opciju da je riječ o smišljenom napadu na njegov objekt, rekavši: "Ne bih htio ulaziti u teorije zavjere. Ja to ne mogu dokazati, ali ostavljam i takvu mogućnost. Više činjenica ovdje je indikativno. Demoliran je isključivo naš objekt, počinitelj je pobjegao, nije zatražio medicinsku pomoć i kamere nisu radile. Vidjet ćemo što će pokazati policijska istraga."

Zašto kamere nisu zabilježile snimke vozila ni jesu li one radile, nisu znali niti u gradskom uredu: "Ne isključujemo mogućnost da kamere nisu radile, no o tome ne možemo komunicirati niti mi to smijemo sada provjeravati na svoju ruku."

Miloloža je procijenio štetu na 100 tisuća eura i pitao se kako će mu, pošto snimki koje bi poslužile kao dokazni materijal nema, osiguranje isplatiti štetu.

