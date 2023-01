Susjeda: 'Nosila sam mu hranu i tješila, a sad ovo. Pretužno da brat na brata digne ruku'

Anđelko Šlibar (56) prijavio je 6. listopada 2020. godine nestanak svojeg brata Željka Šlibara (51), inače teško bolesnog i slabo pokretnog čovjeka s posebnim potrebama iz Kutine. Gotovo dvije i pol godine kasnije, sisački kriminalisti otkrili su detalje mučkog ubojstva. Policija je, naime, prošle godine u ožujku u šumi u blizini mjesta stanovanja 51-godišnjaka pronašla dijelove tijela i odjeće nestalog muškarca. Vještačenje je potvrdilo identitet žrtve, ali i to da je nesretni 51-godišnjak ubijen u svojem domu.

Policija za ubojstvo Željka Šlibara sumnjiči njegova brata, kojem prijeti i do 40 godina zatvora.

VIDEO: U Sisku priveden 56-godišnjak osumnjičen za ubojstvo 51-godišnjeg brata

- Sve do zadnjeg trenutka, zapravo sve dok danas u medijima nismo vidjeli da se na Anđelka sumnja, nismo željeli vjerovati u te ‘lovačke‘ priče. Ipak je on o njemu brinuo i vjerujte da nije to lagan posao skrbiti o bratu koji je u tako teškoj zdravstvenoj situaciji bio. Nemojte me više ništa pitati. Tužno. Pretužno da brat na brata digne ruku i onda još glumi po mjestu, kuka, tuguje. Osjećam se u najmanju ruku izigrano. Nosila sam Anđelku hranu tjednima, da izdrži tugu, tješila ga da će se brat vratiti, tražili smo Željka svaki slobodan trenutak po gradu. I onda sad ovo. Bez riječi sam - rekla je kratko za Jutarnji jedna susjeda Šlibarovih.

O ovom slučaju PU sisačko-moslavačka sazvala je i konferenciju za medije na kojoj su izneseni detalji.

- Istraga je započela u listopadu 2020. godine kada je policija zaprimila dojavu o nestanku muškarca, a do siječnja 2023. poduzet je niz radnji kroz kojih je nesporno utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je 56-godišnjak 5. listopada na mjestu prebivališta ubio tada 51-godišnjaka koji je bio slabijeg zdravstvenog stanja. Radi se o teško pokretnoj osobi s posebnim potrebama - ustvrdio je načelnik PU sisačko-moslavačke Luka Pešut na početku.

Sakrio tijelo u blizini

- U cilju prikrivanja kaznenog djela, osumnjičeni je tijelo sakrio u blizini mjesta stanovanja, a početkom ožujka 2022. godine pronađeni su izuzeti dijelovi tijela. Osumnjičeni je 56-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku - dodao je.

Voditelj krim-policije Igor Pasanec naglasio je kako su veliku podršku policiji pružili i građani, kao i pripadnici HGSS-a, a zahvalio se svim policijskim službenicima koji su sudjelovali o ovoj potrazi. Voditelj Odjela općeg kriminala Tone Mašunjec, s druge strane, nije otkrio radi li se o braći.

- Mogu kazati da se radi o osobama koje poznaju. Od same prijave nestanka, policijski službenici stvorili su osnovanu sumnju da ne radi o klasičnom nestanku i samim tim je i započeto kriminalističko istraživanje. Prilikom prijave nestanka, što je jedna od temeljnih zadaća, reakcije policajaca su promptne i takvim postupanjima se daje prioritet u odnosu na sve druge. Tako su pristupili i ovom događaju - naglasio je.