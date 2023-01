Uhićen vlasnik, direktor i menadžer beogradskog splava koji je potonuo

Vlasnik, direktor i menadžer splava 'Freestyler' uhićeni su zbog incidenta koji se dogodio u novogodišnjoj noći kada je taj objekt potonuo u rijeku, javlja Blic. Trojac je osumnjičen da je 31. prosinca 2022. na splav omogućio veći broj ljudi nego li je kapacitet tog objekta, koji je zbog toga dijelom i potonuo te ugrozio sigurnost velikog broja ljudi.

Svi gosti su brzo evakuirani sa splava, a nekoliko ljudi je lakše ozlijeđeno. Mnogi gosti ostali su bez svojih stvari, a ono što je i spašeno u ponedjeljak je izloženo ispred splava kako bi ih ljudi preuzeli.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL 01, January, 2023, Belgrade - The famous Freestyler raft sank and the police and firefighters evacuated the raft. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 01, januar, 2023, Beograd - Poznati splav Freestyler je potonu, a policija i vatrogasci su evakuisali objekat. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Nakon nesreće, oglasio se i MUP Srbije. Šef smjene u Zapovjedno-operativnom centru MUP-a Srbije pukovnik policije Igor Vasić rekao je da je policija tijekom novogodišnje noći spriječila teže posljedice djelomičnog potonuća splava Freestyler na novobeogradskoj obali Save.

- Voda je počela prodirati na splav Freestyler petnaestak minuta poslije ponoći, a brzom intervencijom pripadnika Sektora za izvanredne situacije s Novog Beograda i Jedinice za sigurnost na rijekama izbjegnute su veće posljedice. Osim materijalne štete, nije bilo nastradalih, a u tijeku dana ćemo imati više detalja kada se završi očevid - rekao je Vasić za Tanjug.