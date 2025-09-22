Uhićen Srbin iz BiH koji se borio na strani Rusije u Ukrajini: Bio je pripadnik jedinice 'Permski medvjedi'

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor bosanskohercegovačkom Srbinu Dariju Ristiću koji je ratovao na strani Rusije u Ukrajini gdje je tijekom sukoba izgubio nogu. Ristić se prošloga tjedna predao vlastima BiH nakon saznanja da je za njim raspisana međunarodna Interpolova tjeralica, potvrdio je njegov odvjetnik Rade Ćulibrk za portal Detektor koji prati procesuiranja pred pravosuđem u BiH. On je uhićen u Međunarodnoj zračnoj luci u Sarajevu. Nakon toga je predan u nadležnost Suda BiH koji mu je odredio pritvor.

Ruski dragovoljac podrijetlom iz Modriče je optužen za sudjelovanje u sukobima kao pripadnik ruskih vojnih snaga u Ukrajini. Ristić je unovačen u studenom 2023. godine, nakon što je pušten iz švicarskog zatvora. U Ukrajini se borio kao pripadnik jedinice "Permski medvjedi" u kojoj je najviše dragovoljaca iz Srbije.

Detektor je prošle godine pratio Ristića i njegov put do prve crte fronta u Ukrajini. Na video zapisima i fotografijama koje je objavljivao prikazani su njegovo novačenje i obuke u Rusiji i Ukrajini, sve do regije Donjeck. Tamo je teško ranjen i noga mu je amputirana.

Prema zakonodavstvu BiH ratovanje u stranim vojnim formacijama smatra se kaznenim djelom. BiH je do sada u više desetaka slučaja osudila pripadnike stranih oružanih formacija, uključujući članove terorističke organizacije Islamske države, koji su često sankcionirani s blagim kaznama zatvora.