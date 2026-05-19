Nakon ubojstva u Drnišu zaiskrilo u Saboru: 'To je djelo vašeg sustava', Bulj zaprijetio 'ilegalnim aktivnostima'

Potaknuti tragedijom u Drnišu gdje je svirepo ubijen 19-godišnji mladić, oporbeni saborski zastupnici u slobodnim govorima su prozivali vlast zbog stanja u pravosuđu, dok su HDZ-ovi pozivali na bolju povezanost sustava i na jačanje prevencije. Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak prozvala je HDZ da je stvorio korumpiranu državu u kojoj je stranačka knjižica mjerilo svega, pa tako i napredovanja, zapošljavanja i biranja sudaca.

„I sada se stvoritelji takvog društva čude ovom rezultatu. Pa to je vaših ruku djelo. Netko je ovaj sustav godinama ostavljao sporim, neodgovornim i bez posljedica za propuste”, poručila je Puljak dodajući da „gospoda iz Vlade ne sjedi u komentatorskom studiju nego vodi državu, pa tako upravlja i sustavom koji je predmet dvije i pol godine držao u ladici”.

Danica Baričević iz HDZ-a rekla da je nakon nasilja u Drnišu razumljivo da javnost traži odgovore, pa tako i HDZ i Vlada traže odgovornost svih onih u nizu koji su propustili koristiti alate koje im je donio i Hrvatski sabor jer, kaže, smisao sankcioniranja je odvraćanje od počinjenja kaznenih djela.

„Međutim, kao odgovorni ljudi, kao politika moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije, jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno prije”, istaknula je Baričević dodajući da je nužno bolje povezivati sustave, od zdravstva do pravosuđa i da fokus mora biti na prevenciji.

Sanja Radolović iz SDP-a pozvala je sve zastupnike da se u podne okupe na 19 minuta tišine. Istaknula je kako je dužnost Vlade da osigura osjećaj sigurnosti za sve građane koji je poljuljan na svim razinama, pa tako i u pravosuđu. Rekla je kako se građani osjećaju nesigurno i kada danas uđu u trgovinu. „S jedne strane imamo apsurdnost pravosudnog sustava, a s druge strane gledamo golu borbu za preživljavanje. Inflacija je u Hrvatskoj, koliko god to Andrej Plenković ne htio priznati, postala beskrajan dan. Beskrajan dan koji hara domom svake hrvatske obitelji već pune četiri godine”, istaknula je Radolović podsjećajući da je Hrvatska rekorder po stopi inflacije unutar EU-a.

Mostov Miro Bulj najavio je prosvjede i „legalne i ilegalne aktivnosti” zbog konstantnog smanjivanja zdravstvenih usluga u Sinju. Nakon što im je obećana opća bolnica, od toga nema ništa, a dodatno se smanjio broj sati rada laboratorija, pa sinjska djeca, kaže, moraju u Split što je dodatni trošak za roditelje. Imao je poruku i za ministricu zdravstva i splitsko-dalmatinskog župana. „Imaju ovaj tjedan da vrate laboratorij u vrijeme koje je radilo u Sinju ili će dobiti i legalne i nelegalne aktivnosti, jer nije samo doći dovoljno na Sinjsku alku. Imate do ponedjeljka da kažete rezultate svega što ste napravili”, zaprijetio je Bulj.

Ivana Kekin iz Možemo! rekla je kako su od jučer, otkako su pokrenuli peticiju kojom se od Vlade traži da odmah kupi PET/CT i prekine isplata milijunskih iznosa Medikolu, tu peticiju potpisalo na tisuće građana, „a tek je počelo”. Traži i osnutak Istražnog povjerenstva. „Kolege, tu ćete glasati. Do 15. 7. rasprava mora biti. Ja vam kažem tisuće ljudi. Nije 24 sata prošlo. Pazite kako ćete glasati o istražnom povjerenstvu. Dosta je bilo. Dosta je bilo da od našeg prelijevate vašima u džepove. Obukli ste velike lopovske cipele Ive Sanadera i nastavili točno istim putem”, poručila je Kekin.

Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta upozorio je na neprocesuiranje ratnih zločina i izostanak pravde za sve žrtve iz Domovinskog rata. „Mi još nismo konzumirali istinu i zato imamo probleme danas i zato se događaju raznorazni slučajevi. Zato što neki dijelovi pravosuđa daju sebi za pravo da provode nekakve politike”, rekao je Kukavica i pozvao policiju da represiju više usmjeri prema osobama „potencijalnim teroristima”.