Komentari
DRAMA U SRBIJI

Uhićen šef beogradske policije i utjecajni Vučićev saveznik: Iznijeli su tijelo iz restorana i zapalili ga?

Tri godine od masakra u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar"
Velimir Ilić/Hina
15.05.2026.
u 18:39

Milić je prije uhićenja već bio saslušavan u VJT-u u sklopu istrage nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojem se izgubio trag 12. svibnja u jednom kafiću u luksuznom beogradskom naselju Senjak

Šef beogradske policije i nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Veselin Milić, uhićen je u petak, priopćeno je u Beogradu u nastavku istrage i rasvjetljavanja okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih kriminalnih klanova. Milića su, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu (VJT), uhitili pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije, priopćilo je to tužiteljstvo.

Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da nije prijavio kazneno djelo i počinitelja, a tereti se i za pomoć počinitelju poslije izvršenog kaznenog djela i bit će priveden na saslušanje pred javnog tužitelja. Veselin Milić je prije uhićenja već bio saslušavan u VJT-u u sklopu istrage nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojem se izgubio trag 12. svibnja u jednom kafiću u luksuznom beogradskom naselju Senjak. Pojedini mediji objavili su u petak popodne, pozivajući se na izvore u policiji, da je tijelo Aleksandra Nešovića, nađeno pored autoceste kod Šimanovaca.

Prema neslužbenim informacijama, njega je u kafiću iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković Boske, dok je Nešović sjedio u društvu s Milićem. Milić je, prema saznanjima portala lista Danas, navodno pozvao Vukovića u taj lokal kako bi ga pomirio s Nešovićem, jer su ranije ušli u sukob. Među njima je u kafiću izbila svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i s nekoliko hitaca usmrtio Nešovića. Poslije toga su dvojica od trojice policijskih službenika iz osiguranja Veselina Milića, zajedno s Vukovićem iznijela tijelo iz restorana i zapalili ga pored autoceste kod Šimanovaca, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i video snimke s nadzornih kamera.

U vezi s istragom svih okolnosti ubojstva uhićeno je ukupno osam osoba, među kojima i tri policajca. Policijska uprava  Beograd najveća je u okviru srbijanskog MUP-a, a pozicija načelnika te uprave čini ga jednom od nekoliko najmoćnijih osoba u vrhu ministarstva. Milićevo uhićenje postalo je vijest dana i potaknulo brojna nagađanja i podsjećanja na njegovu dosadašnju karijeru, među ostalim i na činjenicu da je bio na čelu beogradske policije u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije. Oporba je danas zatražila ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i vicepremijera Ivice Dačića, te direktora Policije Srbije Dragana Vasiljevića, inzistirajući na tome da "afera Milić" "zahtijeva institucionalnu i političku odgovornost". Milićevu ulogu oporba vidi kao "izravno sudjelovanje u ugrožavanju sigurnosti građana Srbije, kojima su upravo oni koji moraju jamčiti zaštitu, nadišli sve granice", uz ocjene da to "predstavlja poraz cjelokupnog državnog i sigurnosnog sustava i potpuno brisanje granica između državnih struktura i kriminalnih i mafijaških grupa". 

Veselin Milić Srbija načelnik policije

Avatar bokolo
bokolo
18:56 15.05.2026.

Sta sada pale a ne kopaju jame?

LO
Lojzek1967
18:50 15.05.2026.

Zato ga nisu postavili za načelnika policijske škole?

