INCIDENT KOD METKOVIĆA

Srbin došao na granicu u majici s velikosrpskim simbolima: Dobio ogromnu kaznu i izgon iz Hrvatske

Večernji.hr
12.05.2026.
u 17:27

Sud je nakon provedenog postupka donio pravomoćnu presudu kojom je 32-godišnjak proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 eura

Zbog nošenja majice s obilježjima i simbolima koji veličaju velikosrpske ideje na graničnom prijelazu Nova Sela, 32-godišnji državljanin Republike Srbije prekršajno je kažnjen, uhićen te mu je izrečena mjera protjerivanja iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) uz dvogodišnju zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku.

Kako je priopćila policija, službenici Postaje granične policije Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog počinjenog prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Incident se dogodio 10. svibnja u večernjim satima, kada je 32-godišnjak kao suvozač u osobnom vozilu pristupio graničnoj kontroli na MCGP Nova Sela.

Tijekom provjere identiteta i uzimanja biometrijskih podataka policijski službenici uočili su da na sebi nosi majicu s natpisima i simbolima koji, kako se navodi, veličaju velikosrpske ideje. Policija je ocijenila da je time na javnom mjestu narušavao javni red i mir, zbog čega je majica oduzeta uz potvrdu, a osoba uhićena te privedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Metkoviću.

Sud je nakon provedenog postupka donio pravomoćnu presudu kojom je 32-godišnjak proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 eura. Nakon sudske odluke policija je provela i postupak sukladno Zakonu o strancima te donijela rješenje o protjerivanju iz Europskog gospodarskog prostora, uz zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od dvije godine. Ulazak u zemlju mu je naknadno odbijen po pravomoćnosti presude.

Metković Srbija velikosrpska politika

JE
Jelko
18:55 12.05.2026.

Ovi kao glavom kroz zid.

JF
Jure_Francetić
18:25 12.05.2026.

Sigurno je krenuo do Splita, pa sa braćom u Zagreb na derbi protiv Dinama !

Avatar rubinet
rubinet
17:43 12.05.2026.

Dobro su ga odgojili deda i baba. U slobodarskom duhu.

