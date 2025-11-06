Naši Portali
OBJAVLJENA I SNIMKA

Maloljetnici na Bolu ukrali autobus, htjeli pobjeći na trajekt: 'Vozili su bez svjetla i udarali stupiće'

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
06.11.2025.
u 15:29

Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, a protiv njega su podnesene i prijave za čak šest prometnih prekršaja

Prava drama odvijala se u utorak navečer na otoku Braču, kada su dvojica maloljetnika, starih 16 i 17 godina, ukrali autobus u Bolu i krenuli u opasnu vožnju prema Supetru. Prema informacijama Dalmatinskog portala, dvojac se vozio bez upaljenih svjetala, udarajući u prometne znakove i zaštitne stupiće uz cestu.

Autobus su naposljetku ostavili na pristaništu u Supetru, gdje su pokušali pobjeći na trajekt za Split. No tamo ih je dočekala policija i uhitila. Na vozilu je nastala znatna šteta, ogrebotine, poderani dijelovi karoserije i otkinuta vrata na srednjem dijelu autobusa.

“Mislili smo da će poginuti. Vozili smo iz Bola i ispred nas se pojavio autobus bez svjetala. Izlazio je po pola metra van ceste i udarao stupiće uz rub kolnika,” ispričao je bračanin za 24sata koji je i objavio VIDEO

Kako navodi 24sata, policija je nakon uhićenja utvrdila da je 17-godišnjak bio taj koji je autobus pokrenuo i vozio sve do Supetra, tijekom čega je oštetio i parkirani kamion te nekoliko prometnih znakova. U Supetru je vozilo ostavio nasred kolnika, a zatim je s mlađim prijateljem pokušao pobjeći. Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, a protiv njega su podnesene i prijave za čak šest prometnih prekršaja, među kojima su vožnja bez dozvole, neprilagođena brzina i bijeg s mjesta nesreće.

Avatar antikomunist1
antikomunist1
15:40 06.11.2025.

Pa to je strašno, prestrašno, neopisivo strašno - zamislite samo - vozili su bez svjetla!!

