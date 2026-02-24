Ugostiteljstvu rashodi rasli brže od prihoda zbog pritiska troškova

Ugostiteljskom sektoru promet raste, ali izazove u poslovanju predstavljaju brži rast rashoda od prihoda zbog pritiska rastućih troškova rada, energenata, sirovina i ostaloga, što im smanjuje profitne marže i bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu, pokazala je analiza Hrvatske gospodarske komore (HGK) objavljena u utorak. Iz HGK ističu da je analiza nastala proučavanjem poslovanja više od 9.000 poduzetnika iz djelatnosti ugostiteljstva u 2024., kada su na ukupnoj bilanci sektora troškovi sirovina i materijala činili gotovo 50 posto, a trošak osoblja više od 36 posto aktive. Istodobno, troškovi osoblja rasli su više od 30 posto, a troškovi sirovine i materijala gotovo 14 posto u 2024., a u uvjetima velike potražnja za radnicima i ubrzanog rasta troška rada, bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu pale su za 17,6 posto.

Ukupni prihodi poduzetnika u ugostiteljstvu u 2024. porasli su malo više od 19 posto u odnosu na 2023., a ukupni rashodi porasli za više od 21 posto, dok je dobit pala gotovo 5 posto, a EBITDA marža za 1,5 postotna boda. Za cijene u ugostiteljstvu u Hrvatskoj analiza je utvrdila da su rasle brže nego kod konkurenata, Grčke, Španjolske, Cipra, Portugala.

Povodom analize, potpredsjednica HGK Andreja Vukojević naglasila je da je ugostiteljstvo dio identiteta Hrvatske, doživljaja i turističkog proizvoda te da zapošljava "desetke tisuća ljudi, generira milijarde eura prihoda i snažno utječe na razvoj lokalnih zajednica, od obale do kontinentalne Hrvatske".

"Ugostiteljstvo je i poduzetništvo koje se odvija u vrlo zahtjevnim uvjetima, pod pritiskom troškova, tržišnih promjena, očekivanja gostiju i izazova radne snage. Podaci naše analize pokazuju složenu, ali realnu sliku. O ugostiteljstvu ne možemo govoriti samo kao o usluzi, nego kao o strateškom sektoru koji traži dugoročnu viziju, stabilno poslovno okruženje i jasno usmjeren razvoj", smatra Vukojević.

Predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK Jelena Tabak komentira da "gost vidi višu cijenu na računu, ali ne vidi što se događa u strukturi troškova poslovanja", ističući da rashodi ugostiteljima rastu brže od prihoda, uz i dalje izraženu snažnu sezonalnost koja stvara velike oscilacije u prihodima tijekom godine. "Sve je manje sredstava za investicije u energetsku održivost. Potreban je lakši pristup sredstvima da ulažemo u kvalitetu i dugoročnu otpornost sektora", kaže Tabak.

Napominje i da su se ugostitelji složili da je prijenos europske direktive o transparentnosti plaća u skladu s onim što i sami već dulje zagovaraju, uz poruku da su "od lipnja ove godine obvezni jasno definirati svako radno mjesto, precizno odrediti radne procese te ih normirati. Takav pristup pridonosi većoj profesionalizaciji sektora, osigurava višu razinu kvalitete usluge te dugoročno jača stabilnost i održivost radne snage". Kako je standardizacija radnih mjesta i procesa za dio ugostitelja novost, iz HGK poručuju da će u narednim mjesecima organizirati edukacije za prilagodbu poslovanja novim zakonskim obvezama koje proizlaze iz te europske direktive.