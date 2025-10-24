Uđite u rodnu kuću Franje Tuđmana, okupajte se u Termama Tuhelj i pogledajte raskošne sarkofage obitelji Erdödy

Veko Trgovišćse, Tuhelj i Klanec tri su općine koje čine turističku destinaciju nazvanu Biser Zagorja. Povezuje ih čarobna priroda, kultura i stil života po mjeri svakog putnika, a malo tko zna kakve sve zanimljivosti kriju ove tri lokacije. Do Biser Zagorja iz Zagreba stižete jednostavno i brzo osobnim automobilom: od juga Zagreba do prve općine Velikog Trgovišća treba vam tek 20 minuta vožnje obilaznicom oko zagrebačkog prstena. Kad uđete u ovu općinu put će vas kasnije voditi zavojitim cestama kroz pitome općine, sela i zagorske brege. Čim uđete na područje Krapinsko - zagorske županije, prva vam postaja obilaska destinacije može biti restoran Ribič koji nudi, među ostalim, odličan zagorski doručak. S tradicijom dugom gotovo 60 godina, Ribič je mjesto gurmanske tradicije koju gradi već treća generacija obitelji. Ujutro se ovdje uživa u zagorskom doručku kreiranom od namirnica lokalnih OPG-ova, a želite li pojesti nešto konkretno svakako kušajte Zagrebačke, 'pohance na lakat' - odreske pripremljene po tajnom receptu impresivne veličine.

Nakon okrijepe, samo par minuta vožnje automobila ulazite u Veliko Trgovišće. Već na prvi pogled privući će vas izgled općine - puno djece na ulicama, male moderne višekatnice sa stanovima u kojima žive urbane obitelji. Tu je i željeznička stanica koje je ujedno i glavni razlog naseljavanja ove zagorske općine. Kako su nam rekli u mjestu, Veliko je Trgovišće zadnjih godina mjesto doseljavanja mladih obitelji koje automobilom ili vlakom moći prvo stići na posao u Zagreb i živjeti u miru ovog zagorskog mjesta u kojemu je rođen prvi hrvatski predsjednik. Naime, brza povezanost Zagreba i Zagorja brzim vlakom potaknula je migracije stanovništva u Zagorju, ali i preseljenje ljubitelja prirode u manje sredine. Kako je Veliko Trgovišće izgledalo kad je u njemu odrastao prvi hrvatski predsjednik djelomično se može čuti u spomen kući dr. Franjo Tuđman koja se nalazi na ulazu u mjesto.

Rodna kuća je otvorena svaki dan od 12-16 sati, osim ponedjeljka i zanimljiv je muzej i prilika za putovanje kroz vrijeme i osobni uvid u djetinjstvo i odrastanje hrvatskog državnika. Uz rodnu kuću gdje se mogu razgledati i obiteljske fotografije obitelji Tuđman, na kojima dominira Franjo Tuđman u mlađim danima i tijekom školovanja po kojima se vidi da je bio omiljen u društvu, posebno djevojaka. Jedna od zanimljivih turističkih priča na ovoj destinaciji je i Spomen škola Franjo Tuđman koja se nalazi u blizini, u centru mjesta, nedaleko župne crkve s galerijom i posebnom atrakcijom na prvom katu- učionicom koja vjerno prikazuje kako su izgledali razredi u prvoj polovici 20. stoljeća. Klupice, globus, tablica množenja svjedoče o prošlim vremenima i svakom posjetitelju daju na uvid kako su se i na taj način odškolovale brojne generacije intelektualaca. Rodnu kuću Franje Tuđmana i njegovu školu, često posjećuju djeca u sklopu školskih izleta, učeći o povijesti domovine, no u TZ-u Biseri zagorja, kažu nam da lokaciju posjećuju ciljano i turisti koji se zateknu u tom kraju.

Novitet destinacije ali i ove općine je svakako je Seoski turizam Poglavica, jedini te vrste u tom kraju kojeg vodi dvoje strastvenih mladih ljudi, bračni par Snježana i Marko Preberina, pretvorili su bakinu kuću u oazu zagorskog ugođaja. Ovdje sve miriše na domaće: zimi se jede buncek s kiselim zeljem, pireom i mirisnim pečenjem, ali i pečenja s povrćem netom ubranim na gruntu. Na ovom će se mjestu ove godine održati Martinje ali i advent u prirodi. Činjenica je da Tuhelj sa svojim termalnim bazenima jedan od glavnih razloga dolaska gostiju u ovaj dio Zagorja, no to je i povod da se goste uputi da, osim uživanja u kupanju, istraže i brojne druge atrakcije u okolici koje se tamošnja TZ Biser Zagorja trudi osmisliti i realizirati.

Jedna od sjajnih atrakcija koje je osmislila Tatjana Petranović Capar, direktorica Turističke zajednice Biser Zagorja može se vidjeti već u Velikom Trgovišću, odmah pored škole; tamo vas čeka pomalo drugačija klupa. Sjednite na njih, stisnite gumb i poslušajte što vam klupa želi reći. Naime 'klupe pričalice' odličan su projekt turističke zajednice ove destinacije koje vam omogućuju da čujete najzanimljivije detalje o atrakcijama koje vidite. Upravo one će vas potaknuti na daljnja istraživanja u drugom biseru Zagorja.

Od Velikog Trgovišća desetak kilometara dalje nalazi se općina Tuhelj koja je svjetski poznata oaza wellnessa, vodenih doživljaja, ali i tradicije i kulture na svakom koraku. Terme Tuhelj, nekad poznato lječilište ovog dijela Hrvatske, koje danas sjaji kao moderna zelena termalna oaza u potpunosti prilagođena obiteljima i individualcima koji na ovom mjestu žele odmoriti, provesti divne trenutke na wellnessu ili zagorski doživljaj upotpuniti eno-gastro užitku restorana dvorca Mihanović iz koje je potekao i Antun Mihanović tvorac hrvatske himne. U Termama Tuhelj kažu da će rado ugostiti svakoga gosta, ali i uputiti ih u sadržaje koje mogu obilaziti u destinaciji jer je i njima cilj, dodaju, da se doživi cjelokupna ponuda kako bi se destinaciji mogli vratiti.

Nedaleko Tuheljskih Toplica svakako zavirite u Park znamenitih Zagoraca i Zagorki- inovativan edukativni park koji kroz 12 poučnih priča i zanimljive vizualne prikaze oživljava život Zagoraca zaslužnih za povijest i umjetnost cijele Hrvatske. Tu je i divan park s različito kreiranim labirintima, a nekoliko kilometara dalje, u smjeru centra Tuhlja, Park tradicijskih igračaka u koje možete sjesti i naučiti kako su se nekad ručno stvarale drvene igračke koje su i danas popularne.

Treći biser destinacije je Klanjec, prava mala riznica kulture koja će vas iznenaditi već šetnjom kroz sjedište mjesta. Tu dominira impozantni franjevački samostan s crkvom Navještenja BDM iz čijih su kripti izvađeni sarkofazi moćne obitelji Erdödy iz 17. stoljeća koja je ovaj samostan i izgradila. Dva sarkofaga su izvađena iz kripti, u potpunosti restaurirana i danas izložena u bočnom dijelu ovog samostana te se uz najavu Kulturnom centru Klanjec, mogu i razgledati. Tek kada vidite kakve su si sarkofage članovi obitelji dali izraditi, bit ćete svjesni važnosti ove plemenite i imućne obitelji za razvoj čitavoga kraja.

Klanjec je i dom Galerije Antuna Augustinčića najvećeg državnog kipara, čije remek-djelo "Mir" krasi dvorište UN-a u New Yorku. Posjet Galeriji i još uvijek aktivnom ateljeu oduševit će sve ljubitelje umjetnosti koji neće moći ostati imuni na kreativni duh i urbanu vibru čitavog gradića. Boravite li u Klanjcu ne propustite i gastro doživljaj kultnog restorana Stara vodenica. Mjesto je to godinama poznato po 'zagorskoj patki z mlincima' i lungiću s roštilja punjenim sirom i špekom. Želite li prespavati u ovoj općini i doživjeti lokalno- Stara vodenica je dobar izbor.

Cijelim područjem Bisera Zagorja razasuti su vidikovci; njih sedam čeka vas na zagorskim bregima i nazvani su Oči Zagorja. Usmjerite pogled na brege, vinograde i sela, ali i susjede zapravo je pravi doživljaj za sve ljubitelje boravka u prirodi. Do njih možete vozeći bicikl ili automobil. Jedno od posebnijih vidikovaca svakako je ono u Mrzlom Polju kraj Ville Colina u koju svakako uđite i prepustite se, uz prethodnu najavu, eno-gastro doživljaju. Tu možete jesti domaće krvavice, buncek, pečenja, a u podrumu kušati vinske kupaže ili graševinu s višegodišnjim odležavanjem.

Vino se pije i u posebnoj degustaciji uživa i u vinskom podrumu obitelji Sever koja se nalazi u Klanjcu na obroncima Cesarske gore. Iako ova vinarija u svojoj ponudi ima devet različitih etiketa glavna je zvijezda Sokol - autohtona vinska sorta ovog kraja, a upravo je i obitelj Sever bila dio ekipe koja je ovu autohtonu vinsku sortu očuvala od izumiranja. Nekoć uzgajana u vinogradu franjevaca, isključivo za potrebe samostana i proizvodnju misnih vina, s vremenom je, dakle, spašena i revitalizirana upravo u vinogradima ove obitelji.

Sokol je raritet hrvatskih vinskih podruma a Severi ih godišnje proizvedu svega 500 litara. I tako, tri mjesta, tri bisera, tisuću priča, nebrojeno doživljaja. Iz Zagreba za svega pola sata ulazite u 'potpuno drugi' svijet, na destinaciji s doživljajima o kojima nećete prestati pričati kad se vratite s izleta, a svatko će imati svoju verziju; jednu odrasli, a jednu djeca.