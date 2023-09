Udarala 75-godišnjaka štapom i šipkom, stavila mu nož pod vrat i zaprijetila: Zaklat ću te!

Vedrana B. (35), medicinska njegovateljica, optužena je za prijetnju, a tužiteljstvo traži da ju se osudi na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Prema optužnici, tereti ju se da je 11. lipnja 2023. prvo drevnim štapom i metalnom šipkom u kući u Zagrebu više puta udarila 75-godišnjaka kojem je jedno vrijeme bila njegovateljica.

Riječ je o teško pokretnoj osobi koja je imala i četiri moždana udara, a kada je 75-godišnjak pokušao izaći iz kuće kako bi pozvao policiju, Vedrana B. mu je, tvrdi tužiteljstvo, pod vrat stavila kuhinjski nož i zaprijetila: - Zaklat ću te! -. Vedrana B. je porekla krivnju, tvrdeći da ona nije napala 75-godišnjaka, već da je on napao nju.

- Ušao mi je u sobu i počeo me vrijeđati. Vikao mi je: Kurvetino, droljo, krmačo, stoko.... izlazi iz kuće. J... ti Bog Isus m...., di si bila jučer do pola jedna u noći, j.... se". Nakon toga je on uzeo žarač iz kuhinje i počeo me udarati dok sam ležala na krevetu. Tri puta me udario po leđima i trbuhu... Govorila sam mu: Nemoj me tući, no on nije prestajao... Nakon što me je udario po ruci, izletio je iz kuće, zaključao se u automobil i pozvao policiju. Kazao im je: Opet me ove kurve napadaju! Mislio je na mene i podstanarku. Ja sam nazvala Hitnu, a dok sam bila na Hitnoj, on je otišao na policiju i prijavio prijetnju. Ja ću njega prijaviti zbog lažnog prijavljivanja, seksualnog nasilja jer je 11. lipnja 2023. izvadio spolovilo i kazao da mu popušim jer mi inače neće biti svjedok na sudu... Prijavit ću ga i za ucjenu i nanošenje ozljeda. Osim toga u policiji su prema meni bili degutantni, a njega nisu ni alkotestirali iako je bio vidno alkoholiziran. On je imao četiri moždana udara i ponekad nije realan - branila se Vedrana B.

Drugačiju priču ispričao je 75-godišnjak, koji je pojasnio da je Vedranu B. upoznao 2019. kada je tražio njegovateljicu.

- Jedno vrijeme me njegovala, no onda su počele razmirice jer mi nije htjela pomagati oko svega što je trebalo. No ipak je povremeno dolazila u moju kuću. Početkom lipnja 2023. došla je kasno u moju kuću, kazavši da je došla po svoje stvari. Pustio sam je i otišao spavati. Oko 6 je došla u moju sobu, počela ja galamiti, tražiti da se dignem iz kreveta jer me mora izmasirati prije odlaska na posao. Nisam se htio ustati, pa je ona otišla na posao, a ja u trgovinu. Vratio sam se oko 12, a ona me dočekala pred kućom. Bila je nervozna, a nakon što smo ušli u kuću, počela me maltretirati i vrijeđati, udarati nekim štapom i metalnom šipkom, a ja sam se branio štapom za hodanje. Kada sam pokušao izaći, uzela je nož i govorila da će me zaklati. Uspio sam nekako doći do dvorišta i ući u vozilo. No nisam uspio izaći jer je došla Hitna koju je ona pozvala jer ju je bolio trbuh zato što sam je udario štapom za hodanje dok sam se branio - ispričao je 75-godišnjak.

