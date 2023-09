Tužiteljstvo pokrenulo istragu protiv vozača kamiona, a žale se i na odluku o pritvoru

Protiv Dragana C. (45), vozača kamiona, koji se sumnjiči da je skrivio nesreću u kojoj je poginula djevojčica, ODO Zagreb pokrenuo je istragu. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, gdje je iznio obranu, bio je doveden pred sutkinju istrage zagrebačkog Županijskog suda. Tužiteljstvo je tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. No sutkinja istrage je njihov prijedlog odbila, pa je tužiteljstvo sada najavilo da će se žaliti na tu odluku.

Prema neslužbenim informacijama, prijedlog za određivanjem istražnog zatvora odbijen je jer je Dragan C. iznio obranu, nije ranije kažnjavan, u vrijeme nesreće nije bio alkoholiziran, profesionalni je vozač, nije prekoračio brzinu.... Policija je inače nakon obavljenog očevida priopćila da je kamion kojim je upravljao imao neispravni kočioni sustav, a naveli su i da je na mjestu gdje se nesreća dogodila zabranjen promet kamionima težim od 7,5 tona. Kamion kojim je upravljao Dragan C. težak je oko 6,5 tona, a policija je navela i da je vozio brzinom u skladu s ograničenjima.

O žalbi tužiteljstva na odluku da mu se ne odredi istražni zatvor odlučivat će izvanraspravno vijeće, pa će se tek vidjeti hoće li se u nastavku postupka braniti sa slobode. Sumnjiči ga se da je 8. rujna 2023. u 12.34 upravljao neispravnim teretnim automobilom zapadnom kolničkom trakom Ulice Žitnjak, u smjeru juga. Kada je došao do kućnog broja 61, protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kako navodi tužiteljstvo, lakomisleno smatrajući da do štetne posljedice neće doći; na cesti koja ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, nije se zaustavio kada je došao do školskog autobusa, koji je bio zaustavljen na istočnoj kolničkoj traci jer su u njega ulazila i izlazila djeca.

POVEZANI ČLANCI:

Dragan C. je nastavio vozeći ravno te je prethodno prošao pored prometnih znakova koji su označavali da je tu stajalište autobusa i obilježeni pješački prijelaz. Kada je došao kućnog broja 59 iste ulice, propustio se, kaže tužiteljstvo, pješačkom prijelazu približiti sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Zbog toga je prednjim dijelom teretnog automobila naletio na djevojčicu (9) koja je kao pješak prelazila kolnik iza zaustavljenog školskog autobusa, po obilježenom pješačkom prijelazu, dolazeći okrivljeniku s lijeve strane. Uslijed naleta, djevojčica je odbačena na zapadnu kolničku traku te je uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu preminula.

>> VIDEO Tragedija u Zagrebu: Kamion naletio na dijete, preminulo je