Učiteljica seksualno napastovala 14-godišnjaka, kamere snimile kako mu stavlja ruke u hlače

Australski tužitelji podignuli su optužnicu protiv 23-godišnje učiteljice Monice Young, koju terete da je u više navrata imala spolne odnose s 14-godišnjim učenikom te mu slala eksplicitne fotografije putem Snapchata. Ona se na sudu izjasnila da nije kriva za svih 12 točki optužnice.

Tereti ju se za najmanje pet odvojenih napada na dječaka, od čega se jedan dogodio u školi te jedan u automobilu. Dječaku je navodno slala i svoje fotografije iz kreveta uz poruke "čekam te", a videonadzorom je snimljena i jedna od situacija kada je dječaku stavila ruku u hlače, piše Sun.

