Filip Zavadalav u suzama jecajući djevojci Mariji rekao: 'Mislim da neće biti dobro'

Neće biti novog psihijatrijskog psihološkog vještačenja Filipa Zavadlava, odlučilo je sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu kojim predsjeda Višnja Strinić koje je odbilo zahtjev odvjetnika Branka Šerića za novim vještačenjem.

Sud je ocijenio kako obrana nije podnijela valjane argumente da bi se pobilo vještačenje stručnog tima Psihijatrijske klinike Vrapče koje je ustvrdilo da je Zavadlav u trenutku počinjena djela bio bitno smanjen ubrojiv, što znači da mu prijeti dugotrajni zatvor. S obzirom na to da je Zavadlav u ponedjeljak odbio iznijeti svoju obranu, ostavljajući mogućnost da je na koncu i ne iznese, rasprava je odgođena za 19. veljače.

U nastavku suđenju Filipu Zavadlavu u ponedjeljak pregledane su snimke s njegovoga mobitela. On je svojoj djevojci Mariji, s kojom je prekinuo slao video poruke, a snimao se i kada je s prijateljem vježbao pucanje iz automatske puške, u vremenu prije počinjenja trostrukog ubojstva kada je 11.1.2020. u 15,30 ubio Marina Ožića Paića, Marina Bobana i Juricu Torlaka.

"Marija, ja sam mislio da ćemo mi imati dicu..." čulo se u sudnici Filipa Zavadlava kako plače i jeca, na snimci nastaloj tri dana prije no što je počinio trostruko ubojstvo.

"U k. sam cili. Mislim da neće biti dobro" plakao je Filip Zavadlav, koji je tri dana prije ubojstava snimao video i poslao ga djevojci koja ga je ostavila.

Filip Zavadlav mirno je pogledao sve snimke, vezanih ruku i nogu, u pancir košulji u kojoj je doveden na sud, povremeno pogledavajući odvjetnika Šerića kada su sudnicom odzvanjali rafalni i pojedinačni pucnjevi dok se gledao video kako vježba pucanje u jednu bačvu na kojoj je nacrtana meta. Pregledane su u fotografije na kojima pozira s oružjem.

VIDEO: Filip Zavadlav je odbio svjedočiti i odgovarati na pitanja

Odlučivalo se i o produljenju pritvora. Odvjetnik Šerić tražio je da ga puste, zamjenik županijskog državnog odvjetnika Žarko Štrbac, tražio je da se produlji.

- Slažem se s optužbom o produljenje pritvora. Meni je u pržunu dobro - rekao je Filip Zavadlav, a pritvor mu je, očekivano, produžen.

Odvjetnik Šerić je nakon ročišta u izjavi novinarima rekao kako predložio novo vještačenje jer su vještaci imali neke kontradiktornosti u svom nalazu i mišljenju.

-Sud je smatrao da to nije toliko važno. Možemo samo čekati za koju će se varijantu sud odluči bez obzira na to što mi očekivali ili ne. Za ovaj bitni dio u odnosu na krivnju će odlučivati i viši sud po žalbi jer ja u svakom slučaju nisam za to da se radi o bitno smanjenoj ubrojivosti nego da je Filip Zavadlav bio neubrojiv u što smo se i danas mogli uvjeriti pregledom snimke u kojoj je on sasvim rastrojen. Ne znam hoće li iznositi obranu idući put, ali mi je za pauzom kazao da nije spavao nekoliko noći, bez ikakvog savjetovanja je odlučio da danas neće iznijeti obranu. Sve što govorimo o njegovom stanju i duševnom rastrojstvu, sve je nagađanje. Tvrdim i da je nagađanje od strane vještaka, nisu objektivno odlučivali nego su nagađali, čas je smanjenom ubrojiv, u jednom trenutku je bio bitno smanjeno ubrojiv, a bio je i neubrojiv - izjavio je Šerić.

VIDEO: Zavadlavov odvjetnik: Sve o njegovom stanju je nagađanje, vidjeli smo da je potpuno rastrojen, snimila: Slavica Vuković

Pred sudom je bio i Filipov otac Ante Zavadlav koji je jedino rekao da ga nisu pustili u sudnicu.

-Nisam uspio ni doći na vrijeme, došao sam preko pauze, nisam bio u toku. Komentirati mogu samo da zbog svega me nisu smjeli pustiti, tek nakon par intervencija su me pustili, nitko mi nije znao reći koji je razlog - rekao je Ante Zavadlav.