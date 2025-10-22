Učinkovitost ima recept: Podravka i Konzum otkrivaju kako se osvajaju Effie nagrade

Effie nagrade nisu samo još jedan kipić na polici — one su potvrda mjerljivih rezultata, odraz timskog rada i dokaz da kreativnost ima smisla tek kad je učinkovita. Upravo zato će se na ovogodišnjoj konferenciji Brands & Trends, 26. studenoga u zagrebačkom hotelu Zonar, predstaviti dva inspirativna Effie case studyja kompanija koje su u posljednjim godinama postale sinonim za izvrsnost u komunikaciji – Podravke i Konzuma.

Ovi case studyji donose rijetku priliku da se iz prve ruke čujete što se krije iza nagrađivanih kampanja, kako kreativnu ideju pretvoriti u jasnu strategiju, kako izgraditi i održati relevantnost brenda te kako mjeriti rezultate koji dokazuju učinkovitost. Ujedno su i poziv svim marketinškim profesionalcima da dođu po inspiraciju, smjernice i konkretne “sastojke” uspjeha.

Recept za kampanje koje osvajaju Effie nagrade: Podravka

U case studyju koji nam donosi Podravka otkrit ćemo što stoji iza postignuća koje se može opisati brojkom – četiri Effie nagrade u jednoj godini – ali u stvarnosti predstavlja sustavni rad, strateško promišljanje i timsku usklađenost. U središtu priče nisu nagrade, nego proces: od razumijevanja brendova i potrošača, preko istraživanja i planiranja, do provođenja kampanja koje povezuju emociju, znanje i mjerljive rezultate. Podravka je u istom ciklusu osvojila nagrade za kampanje: "Sve ima bolji okus s Vegetom“, “Vegeta – Kuhanje je strašno”, “Dolcela – Za izgled ne garantiramo”, “Fant nepogrešivo fantastičan”, “Juhuuuu za Podravka juhu!” i "Domaće u glavnoj ulozi“.

Dobiti četiri Effie nagrade u jednoj godini nije stvar sreće ni slučaja, a Podravka će nam otkriti i kako su to uspjeli. Pokazat će da učinkovitost ima recept, a on se sastoji od pravih sastojaka: znanja, sustava i srca. “Ponosna sam što mogu podijeliti priču o godini u kojoj je Podravka osvojila četiri Effie nagrade, s tri različite kreativne agencije, u četiri različite kategorije proizvoda i pokazala kako vješto spojiti znanje, kreativnost i učinkovitost. Te nagrade su samo potvrda da se i najtradicionalnije kompanije mogu mijenjati, ostajući vjerne sebi”, kazala je Sanja Garaj Miloš, direktorica korporativnog marketinga Grupe Podravka.

Konzum i kampanja “Mali veliki talenti”

Konzumov case study pokazat će kako marketinška kampanja može okupiti zajednicu, angažirati potrošače i istovremeno donijeti mjerljive rezultate. Projekt “Mali veliki talenti” u kojem kupci prikupljanjem i doniranjem kupona pomažu školama u nabavci prijeko potrebne opreme, osvojio je čak četiri Effie nagrade u Hrvatskoj te prestigao konkurenciju i na europskoj razini, osvajajući Euro Effie.

Kampanju će na Brands & Trendsu predstaviti Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma, kroz predavanje koje otkriva kako loyalty program može postati izvor stvarne promjene u zajednici – i pritom učvrstiti povjerenje kupaca. "U Konzumu smo dokazali da društveno odgovorna kampanja može istovremeno graditi brand, angažirati potrošače i donositi mjerljive rezultate — Mali veliki talenti su to pokazali u praksi”, kazala je Dunja Delić.

Effie nagrade – globalni simbol učinkovitosti

Već 17 godina Effie Awards Croatia nagrađuje ideje koje djeluju – projekte, agencije i oglašivače koji su se istaknuli mjerljivim tržišnim rezultatima. Riječ je o najvažnijem svjetskom priznanju za marketinšku učinkovitost, koje danas obuhvaća više od 125 tržišta i 60 nacionalnih programa. Eva Trstenjak, voditeljica natjecanja u HURA-i i IAB-u, članica Organizacijskog odbora natjecanja Effie Awards Croatia: “Prošla Effie sezona još je jednom pokazala koliko je snažna i inspirativna naša industrija, s 15 nagrađenih projekata i brojnim pričama koje dokazuju da kreativnost i efektivnost idu ruku pod ruku. Najviše me ipak veseli ono što Effie potiče – otvorene razgovore, razmjenu iskustava i stalnu želju da budemo još bolji. Veselim se novim idejama koje djeluju u sezoni Effie Awards Croatia 2026, čije prijave uskoro otvaramo.”

“Effie nagrade služe nam kao podsjetnik da iza kreativnosti i dobrih ideja trebaju stajati i promišljena strategija i mjerljivi poslovni rezultati. No Effie nije samo priznanje za najbolje kampanje na tržištu, nego i poticaj svim sudionicima komunikacijske industrije da neprestano gaje kulturu efektivnosti i podižu profesionalne standarde”, kazao je pak Mario Fraculj, član Organizacijskog odbora natjecanja Effie Awards Croatia.

"Effie nagrade služe nam kao podsjetnik da iza kreativnosti i dobrih ideja trebaju stajati i promišljena strategija i mjerljivi poslovni rezultati. No Effie nije samo priznanje za najbolje kampanje na tržištu, nego i poticaj svim sudionicima komunikacijske industrije da neprestano gaje kulturu efektivnosti i podižu profesionalne standarde", kazao je pak Mario Fraculj, član Organizacijskog odbora natjecanja Effie Awards Croatia.