Učenik koji se nalazio na popisu ubojice: Bio je hladnokrvan, kao da je imao plan sve pobiti

Pred osnovnom školom Vladislav Ribnikar u Beogradu danas su se okupile stotine učenika i roditelja koji su došli odati počast žrtvama krvavog pohoda 13-godišnjeg Koste koji je jučer u mahnitom napadu ubio osam učenika i čuvara, a nekoliko je osoba ozlijeđeno.

Novinari srpskih medija na Vračaru su pitali okupljene učenike što misle o pojavi komentara divljenja i podrške Kosti na društvenim mrežama. Iako neki njihovi vršnjaci idoliziraju mladog ubojicu, oni koji su se danas našli pred školom složili su se da nema opravdanja za postupak 13-godišnjaka, ali niti za one koji od tragedije prave parodiju, prenosi Nova.

- Ljudi opravdavaju jučerašnji događaj maltretiranjem. Po mom mišljenju, kod tog dečka, to uopće nije bio dovoljan razlog da napravi što je napravio. Mislim da se to moglo spriječiti riječima, ne znam što bih više rekao osim da je to jedna velika greška. Upropastio je svoj život, život obitelji i te djece koju je ubio - kazao je jedan srednjoškolac.

Drugi dječak, učenik osnovne škole, osvrnuo se na veličanje napada i slučajeve poput onog iz Obrenovca gdje je netko u školu donio plastičnu repliku pištolja.

- Oni su nerazumni ljudi očito i trebalo bi ih pitati što bi njima bilo kada bi se stavili u njihovu kožu, da se njima tako nešto dogodi. Ja sam šokiran, s tim ljudima ne treba komunicirati, treba ih potpuno odvojiti - smatra on.

Novinari Blica pričali su s dječakom koji je pukom srećom izbjegao smrt, jer se nalazio u učionici u kojoj je Kosta pucao, ali i na njegovom sablasnom popisu 'primarnih meta'. Kazao je novinarima da ne zna kako će nakon ovog događaja ponovno sjesti u školsku klupu.

- Bio je dobar učenik iz svih predmeta, nije imao loše ocjene, nije se hvalio da ide u streljanu, šutio i bio povučen - rekao je o Kosti, dodajući da ga u razredu nitko nije zadirkivao niti maltretirao. Istaknuo je da im je Kosta, kada se prebacio u njihov razred, rekao da su ga u prijašnjem maltretirali, na što su mu odgovorili da se opusti i da će se družiti s njim. - On je u našem razredu bio prihvaćen bolje nego itko - tvrdi dječak.

- Kada je ušao pogodio je nastavnicu u vrat da ga ne bi mogla spriječiti, nije imao ništa protiv nje, bila je dobra s njim. Lice mu je bilo ljutito, bio je hladnokrvan, kao da je imao plan sve pobiti. Nije ništa rekao, svi su šutjeli, vrištali pa ušutjeli. Kada je upucao nastavnicu, okrenuo se i pucao u prvi red - prepričao je stravične događaje.

Što je dalje bilo, kaže da ne zna, jer je s prijateljem skočio kroz prozor. Većina se djece prema njegovim riječima pravila da je mrtva, a dio je pobjegao. Dječaku je prijatelj rekao da je Kosta pucao po onima koji su ležali na zemlji kako bi se uvjerio da su mrtvi.

- Oni koji nisu bili na popisu, a upucao ih je, s njima se nije družio. Kao da je nasumično odredio, e sada ću to uraditi. Na popisu su mu bili sve prijatelji - rekao je.

