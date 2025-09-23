Učenik iz Hrvatske brutalno iskreno odgovorio na pitanje iz udžbenika: 'Moj to radi s 30'

S početkom nove školske godine, iz školskih klupa stižu nam novi biseri. Zahvaljujući internetu, nisu samo učitelji ti koji mogu vidjeti što sve djeca pišu u njihove radne bilježnice i udžbenike. Tako je na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca osvanuo jedan iskreni odgovor djeteta koje se tek vratilo sa školskih praznika. "Napiši još tri za tebe važna pravila kojih si se držao/držala tijekom ljetnih praznika", glasio je zadatak na što je učenik iskreno odgovorio: "Leža i hrka, i gleda mobitel i igra Brawl Stars."

Brutalno iskreni odgovor nasmijao je mnoge na društvenim mrežama i izazvao brojne lajkove. "Moj to radi s 30", "Dite zna samo iskreno i u glavu", "Kralju, najjači si", samo su neki od brojnih komentara, no bilo je i onih kojima ovaj odgovor nije sjeo. Jer, kada se malo bolje razmisli, 'leža i hrka' jedino je što je zapravo smiješno u ovom odgovoru, a ostatak je nešto protiv čega se bori većina roditelja danas.