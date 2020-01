LOKALNI MEDIJI TVRDE:

Ubijeni iranski general Sulejmani planirao napade i u BiH?

List ne donosi nikakve činjenice koje bi do sada bile nepoznate, no ukazuje na to da rezolucija, koju je predložila skupina republikanskih senatora, izrijekom spominje BiH kao jednu od lokacija na kojoj je bivši zapovjednik postrojbe Kuds Iranske revolucionarne garde planirao napade.