U zloglasnoj čečenskoj postrojbi izbila smrtonosna groznica koja uzrokuje krvarenje iz očiju: 'Trče po nama'

Poznata čečenska specijalna postrojba, Akhmat bataljun, koja je u svijetu poznata više po svojim insceniranim borbenim videozapisima nego po ratnim uspjesima, sada se suočava s ozbiljnom prijetnjom – izbijanjem smrtonosne hantavirusne bolesti, poznate među ruskim i ukrajinskim vojnicima kao „mišja groznica“.

Naime, najmanje tri vojnika iz ovog bataljuna oboljela su od hantavirusa, bolesti koju prenose glodavci. Najteži oblik ove bolesti, poznat kao Hemoragična groznica s bubrežnim sindromom (HFRS), obično počinje s gripi sličnim simptomima koji prelaze u groznicu i bolove u trbuhu, nakon čega slijede niski krvni tlak, krvarenje iz očiju i zatajenje bubrega. Infekcija se prenosi izloženošću urinu, izmetu ili slini zaraženih glodavaca, a smrtnost može doseći i do 38 posto, ovisno o soju virusa. Srećom, hantavirus se ne prenosi s osobe na osobu.

Prema riječima medicinske sestre iz Akhmat bataljuna, koja koristi nadimak Shama, miševi su zarazili položaje koje njeni suborci trenutno drže. „Miševi su posvuda. Budimo se jer trče po nama. Čak se borimo za limenke kondenziranog mlijeka“, izjavila je medicinska sestra za ruski Telegram kanal, prenosi Pravda.

Iako je miševe opisala kao „bespomoćne i dirljive životinje“, dodala je da se njezini suborci ne slažu s time jer je bolest već počela uzimati danak. „Tri naša vojnika oboljela su od mišje groznice i ne bi se slagali sa mnom“, rekla je Shama. Trenutno nije jasno koliko je vojnika još zaraženo, ali stanje je ozbiljno, jer Akhmat bataljun trenutno boravi u blizini Zaporožja na jugoistoku Ukrajine.

Zdravstvena tvrtka Airfinity, koja prati izbijanja zaraznih bolesti, upozorava da „izbijanje hantavirusa među ruskim vojnicima naglašava rizike loših životnih uvjeta i nekontroliranih populacija glodavaca na prvim crtama bojišta“. Iako je za sada potvrđeno samo nekoliko slučajeva, ograničen pristup medicinskoj pomoći i mobilnost između postrojbi znači da su mnogi slučajevi možda neprepoznati, što povećava rizik od šire transmisije virusa i operativnih problema na bojištima.

Nije ovo prvi put da ruske snage trpe posljedice ovog virusa. Iako su ruske snage u Harkivu prošle godine već pretrpjele izbijanje hantavirusa, ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdila je da je virus tada „kosio“ vojnike Kremlja „masovno“.

Akhmat bataljun, koji je poznat po svojim kontroverznim propagandnim videozapisima u službi čečenskog vođe Ramzana Kadirova, bori se u Ukrajini od samog početka invazije. Ovaj bataljun optuživan je za ratne zločine, uključujući mučenje ukrajinskih civila, a prema izvješćima, preuzeo je ulogu koju je ranije obnašala Wagnerova plaćenička skupina.

Trenutno ne postoje specifični antivirusni tretmani za hantavirus. Iako postoje dva cjepiva, ona su odobrena samo za upotrebu u Južnoj Koreji i Kini, te su specifična za određene sojeve virusa. S obzirom na širenje bolesti, zdravstvene vlasti upozoravaju na nužnost bolje kontrole glodavaca i higijenskih uvjeta na bojištima. Mišja groznica, iako globalno rasprostranjena, najčešće se javlja u ruralnim područjima Azije, dok je u ratnim uvjetima, poput onih u Ukrajini, vrlo opasna prijetnja koja može dodatno otežati borbene operacije.