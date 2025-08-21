U vrijeme izraelske ofenzive na Gazu, slovenska vojska dostavila humanitarnu pomoć civilima

Dok izraelska vojska vodi ofenzivu s ciljem okupacije Pojasa Gaze, slovenska vojska ovoga je tjedna izvršila prvu dostavu humanitarne pomoći civilnom stanovništvu, koristeći vojni transportni zrakoplov Spartan C-27. Pošiljka, sastavljena od hrane i pokrivača iz materijalnih rezervi Ministarstva obrane i Slovenske vojske, prevezena je u Jordan, odakle će biti upućena prema ratom razorenoј enklavi.

Operacija je provedena u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 6. kolovoza, kojom je za humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu Gaze odobreno do 879.490 eura. Time Slovenija ne pruža samo materijalnu podršku, nego potvrđuje svoje jasno opredjeljenje da stoji uz civile pogođene ratom i blokadom.

Prvu pošiljku trećeg kontingenta slovenske pomoći pratio je ministar obrane Borut Sajović, naglasivši važnost pomoći ljudima kojima je uskraćeno dostojanstvo: „Hrana i pokrivači predstavljaju osnovne životne potrebe. Ljudi u razorenoj Gazi ne smiju biti gladni niti prepušteni hladnoći. Ovo je prvi put da Slovenija koristi vlastite vojne kapacitete za dostavu pomoći u Gazu, a do kraja kolovoza planirana su još tri leta“, izjavio je ministar. Pošiljku pomoći u Jordanu preuzeo je počasni konzul Republike Slovenije u Amanu, Ari Haider Isa Murat.

Humanitarna situacija u Gazi ostaje dramatična: nedostaje pitke vode, hrane, goriva i medicinskih potrepština, dok se stanovništvo , osobito žene, djeca i ranjive skupine, suočava s gotovo nepodnošljivim uvjetima života.

Slovenija se posljednjih godina profilirala kao jedna od država članica Europske unije koje najdosljednije zastupaju prava Palestinaca. Ljubljana je među prvim europskim prijestolnicama priznala državu Palestinu, čime je poslala snažnu poruku međunarodnoj zajednici da rješenje Bliskoistočnog sukoba mora počivati na načelu dvije države, mirnom suživotu i poštivanju međunarodnog prava.

Uz priznanje Palestine, Vlada Republike Slovenije poduzela je i konkretne političke poteze: prekinuta je svaka vojna suradnja s Izraelom, a uvedena je i zabrana uvoza i izvoza proizvoda s okupiranih palestinskih teritorija. Time je Slovenija jasno stavila do znanja da neće tolerirati kršenje međunarodnog prava, niti sudjelovati u ekonomskoj koristi od ilegalnih naselja i okupacije.



U Ujedinjenim narodima i europskim forumima Slovenija kontinuirano zagovara prekid neprijateljstava, zaštitu civila i humanitarni pristup, odbacujući svako kolektivno kažnjavanje. Humanitarna operacija u Gazi stoga nadilazi puku logistiku – ona je simbol solidarnosti, političke dosljednosti i potvrda da Slovenija svoju vanjsku politiku gradi na vrijednostima mira, ljudskog dostojanstva i međunarodne pravde.