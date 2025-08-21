Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
pomoć u vrijednosti 879.490 eura

U vrijeme izraelske ofenzive na Gazu, slovenska vojska dostavila humanitarnu pomoć civilima

Aid packages are airdropped over Gaza, in Deir Al-Balah
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
1/3
Autor
Hassan Haidar Diab
21.08.2025.
u 11:29

Slovenija se posljednjih godina profilirala kao jedna od država članica Europske unije koje najdosljednije zastupaju prava Palestinaca

Dok izraelska vojska vodi ofenzivu s ciljem okupacije Pojasa Gaze, slovenska vojska ovoga je tjedna izvršila prvu dostavu humanitarne pomoći civilnom stanovništvu, koristeći vojni transportni zrakoplov Spartan C-27. Pošiljka, sastavljena od hrane i pokrivača iz materijalnih rezervi Ministarstva obrane i Slovenske vojske, prevezena je u Jordan, odakle će biti upućena prema ratom razorenoј enklavi.

Operacija je provedena u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 6. kolovoza, kojom je za humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu Gaze odobreno do 879.490 eura. Time Slovenija ne pruža samo materijalnu podršku, nego potvrđuje svoje jasno opredjeljenje da stoji uz civile pogođene ratom i blokadom.

Prvu pošiljku trećeg kontingenta slovenske pomoći pratio je ministar obrane Borut Sajović, naglasivši važnost pomoći ljudima kojima je uskraćeno dostojanstvo: „Hrana i pokrivači predstavljaju osnovne životne potrebe. Ljudi u razorenoj Gazi ne smiju biti gladni niti prepušteni hladnoći. Ovo je prvi put da Slovenija koristi vlastite vojne kapacitete za dostavu pomoći u Gazu, a do kraja kolovoza planirana su još tri leta“, izjavio je ministar. Pošiljku pomoći u Jordanu preuzeo je počasni konzul Republike Slovenije u Amanu, Ari Haider Isa Murat.

Humanitarna situacija u Gazi ostaje dramatična: nedostaje pitke vode, hrane, goriva i medicinskih potrepština, dok se stanovništvo , osobito žene, djeca i ranjive skupine, suočava s gotovo nepodnošljivim uvjetima života.

Slovenija se posljednjih godina profilirala kao jedna od država članica Europske unije koje najdosljednije zastupaju prava Palestinaca. Ljubljana je među prvim europskim prijestolnicama priznala državu Palestinu, čime je poslala snažnu poruku međunarodnoj zajednici da rješenje Bliskoistočnog sukoba mora počivati na načelu dvije države, mirnom suživotu i poštivanju međunarodnog prava.

Uz priznanje Palestine, Vlada Republike Slovenije poduzela je i konkretne političke poteze: prekinuta je svaka vojna suradnja s Izraelom, a uvedena je i zabrana uvoza i izvoza proizvoda s okupiranih palestinskih teritorija. Time je Slovenija jasno stavila do znanja da neće tolerirati kršenje međunarodnog prava, niti sudjelovati u ekonomskoj koristi od ilegalnih naselja i okupacije.
 
U Ujedinjenim narodima i europskim forumima Slovenija kontinuirano zagovara prekid neprijateljstava, zaštitu civila i humanitarni pristup, odbacujući svako kolektivno kažnjavanje. Humanitarna operacija u Gazi stoga nadilazi puku logistiku – ona je simbol solidarnosti, političke dosljednosti i potvrda da Slovenija svoju vanjsku politiku gradi na vrijednostima mira, ljudskog dostojanstva i međunarodne pravde.

Ključne riječi
Slovenija pojas gaze

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
11:56 21.08.2025.

Bravo Slovenci!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još