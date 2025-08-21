Izrael objavio konačan plan. Sve je bliža invazija grada Gaze i nova katastrofa

Plan kontrole nad gradom Gazom, koji izraelski kabinet trenutno razmatra, predstavlja početak nove i potencijalno katastrofalne faze rata. Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je na hitan prekid vatre kako bi se, kako kaže, „izbjegla smrt i uništenje“, no izraelske odluke i pripreme idu u suprotnom smjeru.



Prema izvješću izraelskog Kanala 12, premijer Benjamin Netanyahu planira u četvrtak otputovati u južnu regiju kako bi dao zeleno svjetlo za provedbu plana okupacije grada Gaze. U sklopu tog plana, nazvanog „Gideon 2“, izraelska vojska već je pozvala oko 60.000 pričuvnih vojnika. Jeruzalemski latinski patrijarhat, koji upravlja jedinom katoličkom crkvom u Gazi, potvrdio je da je primio upozorenje o evakuaciji, dok su i obližnja naselja dobila slične obavijesti.



Na terenu situacija već poprima razmjere humanitarne katastrofe. Palestinci iz Gaze svjedoče o žestokom granatiranju gradskih četvrti, što je natjeralo tisuće obitelji da napuste svoje domove i potraže utočište. Netanyahuov ured priopćio je da je vremenski okvir za „preuzimanje kontrole nad Hamasovim uporištima i njihov poraz“ dodatno skraćen, naglašavajući odlučnost izraelskog vodstva da krene u brzu i agresivnu operaciju.

New York Times citirao je izraelskog vojnog dužnosnika koji je opisao plan kao „postupnu, preciznu i ciljanu operaciju u i oko grada Gaze“, dok je glasnogovornik vojske Avi Deveren izjavio da je Izrael već ušao u „rane faze napada“ te da kontrolira periferiju grada.U političkoj sferi Netanyahu nastavlja zaoštravati retoriku, pa je tako u četvrtak pojačao napade na australskog premijera Anthonyja Albanesea zbog odluke Canberre da prizna palestinsku državu. Netanyahu je poručio da će Albaneseov „politički dosje ostati trajno okaljan“ tom odlukom.Sve ukazuje na to da bi predstojeća izraelska okupacija Gaze mogla otvoriti vrata jednoj od najvećih humanitarnih katastrofa u novijoj povijesti regije, s razornim posljedicama ne samo za Palestince nego i za stabilnost cijelog Bliskog istoka.