'U vremenima podjela diljem svijeta, gluhosljepoća je ujedinila i udružila toliko država!'

Gluhoslijepe osobe mnogo toga što bi trebalo još uvijek nisu dobile, no jedna je bitka ovih dana dobivena – jedan datum na kalendaru od ovog je lipnja njihov. Na Općoj skupštini UN-a, 16. lipnja ove godine u New Yorku, usvojena je Rezolucija o proglašenju 27. lipnja Međunarodnim danom gluhosljepoće. To povijesno priznanje mnogo znači svim gluhoslijepim osobama na svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, jer i taj jedan od 365 dana u godini itekako može imati važnu ulogu i učiniti da ih se bolje vidi i glasnije čuje u okruženju u kom žive. Čestitke za zasluge idu i na jednu hrvatsku, preciznije zagrebačku adresu – adresu Saveza Dodir i njihove predsjednice, dr.sc. Sanje Tarczay. Naime, ova odluka UN-a je i hrvatska pobjeda, jer Svjetskom federacijom gluhoslijepih (World Federation of the Deafblind WFDB), koja je i pokrenula čitavu inicijativu, predsjeda upravo gluhoslijepa Zagrepčanka, Sanja Tarczay, koja je ujedno i predsjednica i Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir.

Prošle se godine inicijativi priključila i Vlada Republike Hrvatske, a na Općoj raspravi Ujedinjenih naroda, 27. rujna 2024., predsjednik Vlade, Andrej Plenković, službeno je objavio kako će Hrvatska predvoditi međuregionalno nastojanje za proglašenjem Međunarodnog dana gluhosljepoće. Rezultati nisu izostali. Od ove godine 27. lipnja postao je Međunarodni dan gluhosljepoće, a datum nije izabran slučajno, nego u spomen na rođenje ikone gluhosljepoće, Helen Keller, poznate američke gluhoslijepe spisateljice i aktivistice za prava osoba s invaliditetom, koja se rodila upravo 27. lipnja 1880. godine, zbog čega se posljednji tjedan lipnja obilježava i kao Međunarodni tjedan Helen Keller, odnosno tjedan podizanja svijesti o gluhosljepoći, u kojemu se različitim aktivnostima ističu važnost i doprinosi zajednice gluhoslijepih diljem svijeta.

"Još uvijek ne mogu vjerovati da je ovaj dan napokon stigao, toliko emotivan trenutak, teško je pronaći prave riječi. Nikada, ni u najluđim snovima, nisam zamišljala da će se to dogoditi tako nevjerojatno brzo - ovo putovanje, od naših prvih koraka prošle godine do službenog priznanja ove godine, bilo je ništa manje od izvanrednog. U ovim vremenima podjela, kriza i političke nestabilnosti diljem svijeta, gluhosljepoća je ujedinila i udružila toliko država! Sada je i službeno: 16. lipnja 2025., oko 18 sati po američkom vremenu, naš dan je i službeno priznat od strane UN-a. Kakav trenutak!", izjavila je predsjednica Sanja Tarczay, prva i jedina gluhoslijepa doktorica znanosti u Hrvatskoj i žena borac kojoj smo posvetili tekst u našem ciklusu priča o herojima s naših naslovnica, koji je objavljen povodom 65 godina Večernjaka.

Sanja Tarczay od rođenja živi u potpunoj tišini, a kada joj je bilo samo 14 počela je gubiti i vid bez kojeg je ostala već kao mlada djevojka. No, unatoč svemu tome pomaknula je vlastite, ali i teško premostive granice mogućeg. Od 2011. visoki zidovi koji su omeđili njen svijet tišine i tame, srušeni su, jer upravo je te godine, tada 45-godišnja Sanja, postala prva gluhoslijepa magistra znanosti, dokazavši da baš ništa nije nemoguće. Za ovu hrabru ženu sa stopostotnim oštećenjem sluha, te svega deset posto preostalog vida, magistarski je rad tada bio blistava kruna uporne borbe da iskorači iz svog svijeta i uključi se u društvo. Samo tri godine nakon što je magistrirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu još je jednom probila led – obranila je doktorsku disertaciju i to na engleskom jeziku, te je u rujnu 2014. postala prva i jedina, gluhoslijepa doktorica znanosti u našoj zemlji, a danas i aktualna predsjednica Svjetske organizacije gluhoslijepih osoba.

'Popeti se na planinu je prestrašno, ali kada se popneš, pogled je prekrasan!', rekla je Tarczay, nakon što je obranila svoj doktorski rad, te je unatoč preprekama, okolini koja je nerijetko nespretna u prihvaćanju različitosti i obrazovnom sustavu, koji se tromo prilagođava potrebama osoba s invaliditetom, ipak uspjela ostvariti svoje visoko postavljene ciljeve. Upravo zahvaljujući borbi ove hrabre Zagrepčanke, koja je svoj život nazvala 'umjetnošću prevladavanja izazova', te njenog tima iz Saveza Dodir, u životu gluhoslijepih osoba dogodile su se mnoge promjene na bolje, a jedan od ciljeva ispunjen je i ovog lipnja. Čestitamo!