U utrci za odmorište Maruna dvojica koncesionara

Jedno od najatraktivnijih odmorišta na autocesti za Jadran, Maruna, nakon više od 15 godina napuštenosti konačno bi moglo oživjeti. Smještena ispod Tulovih greda na Velebitu, nedaleko od tunela Sv. Rok, nudi pogled na Novigradsko more, ali i sablastan prizor napuštenog hotela i restorana, izgrađenog na toj lokaciji. Zgrada je oštećena, fasada izblijedjela, prozori razbijeni, a prostor išaran grafitima.

Hrvatske autoceste raspisale su natječaj za koncesiju objekata i prostora predviđenog za punionicu za električna vozila, na koji su pristigle dvije obvezujuće ponude. Zainteresirani su Ivan Pehar, trgovac rabljenim automobilima, i Mladen Nekić, proizvođač pršuta, koji želi nastaviti projekt hotela Velebitska kraljica, započet preko svoje tvrtke Jasen, ali nikad dovršen zbog krize 2010. i stečaja tvrtke. Spor s državom oko objekata spriječio je uspjeh prethodnih natječaja, a HAC je svojedobno objavio da do rješenja spora s Nekićem neće ići u novi pokušaj. Jedini kriterij odabira bio je visina najma, čija je početna cijena bila 5257 eura. Nekić je ponudio 5258, a Pehar 5307 eura, što mu daje prednost.

Vrijednost ulaganja nije bila kriterij u natječaju, ali bi bila odlučujuća da su ponude za mjesečni najam bile iste. Budući koncesionar neće morati staviti cijeli objekt u funkciju, no za dijelove koji se ne koriste obvezan je obnoviti fasadu i bravariju. Dio objekta za koji je predviđeno dovršenje, hotel kategorizacije 3 zvjezdice, ulaganja je predviđeno provesti u skladu s izdanim građevinskim dozvolama te ishoditi uporabnu dozvolu. U istom roku obavezno će biti i postavljanje četiri elektropunionice snage najmanje 300 kilovati s osam parkirnih mjesta.

Od dvojice ulagača financijski je, gledaju li se prihodi njihovih tvrtki, uvjerljivo moćniji Pehar. Lani su njegove dvije tvrtke, TRCZ Automobili i Auto Flota, zajedno ostvarile oko 38 milijuna eura, dok je Nekićeva Pršutana Jasenice uprihodila 662.000 eura. No, kod vrednovanja valjanosti ponuda i uvjeta koje sami ponuđači moraju udovoljiti da bi one bile razmatrane, vrednovat će se njihove tvrtke.

Pehar se natječe s Flota Energy, a Nekić s Velebitskom kraljicom, kako se svojedobno i zvao njegov hotel na Maruni. Obje tvrtke imale su skromnije prihode, Flota Energy 99.000, a Velebitska kraljica 27.000. Dok Nekić očito ima želju dovršiti životni projekt, valja napomenuti i kako Peharu ovo nije prvi put da se interesira za odmaralište Marunu. Aplicirao je i na prošlom natječaju, no nije ispunio uvjete.