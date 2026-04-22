U Ukrajini osvanuo 'Donnyland'?: Neobičan prijedlog kruži pregovorima, s Trumpovim imenom žele riješit rat

U suvremenim međunarodnim odnosima simbolika i politički marketing često igraju jednako važnu ulogu kao i konkretne vojne i diplomatske odluke. Prema pisanju The New York Times, jedan od najneobičnijih primjera takve prakse pojavljuje se upravo u pregovorima o završetku rata u Ukrajini, gdje je dio teritorija Donbasa neslužbeno dobio naziv “Donnyland”, aludirajući na ime američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ovo nije prvi put da se Trumpovo ime koristi u međunarodnim inicijativama. Još 2018. godine Poljska je predložila izgradnju američke vojne baze pod nazivom “Fort Trump”, dok su Armenija i Azerbajdžan prilikom potpisivanja mirovnog sporazuma u Bijeloj kbaući transportni koridor nazvali “Trump Route for International Peace and Prosperity”. Takvi potezi ukazuju na pokušaje država da pridobiju političku naklonost i angažman Sjedinjenih Američkih Država kroz simboličko povezivanje s američkim liderom.

Prema informacijama koje prenosi The New York Times, ukrajinski pregovarači su tijekom nedavnih mirovnih razgovora počeli koristiti naziv “Donnyland” za dio Donbasa koji je i dalje predmet sukoba s Rusijom. Iako je izraz prvotno korišten djelomično u šali, imao je jasnu političku svrhu, potaknuti Trumpovu administraciju da zauzme čvršći stav prema ruskim teritorijalnim zahtjevima. Naziv kombinira “Donbas” i “Donald”, a prema izvorima upoznatima s pregovorima, koristio se kao način brendiranja potencijalne kompromisne zone koja ne bi bila pod punom kontrolom ni Ukrajine ni Rusije. Unatoč neobičnom nazivu koji podsjeća na Disneyland, riječ je o području razorenu ratom. Radi se o teritoriju dugom oko 80 kilometara i širokom oko 65 kilometara, smještenom blizu prve crte bojišta. U tom području danas živi oko 190.000 ljudi, iako neki izvori procjenjuju da je stvarni broj upola manji.

Gospodarska aktivnost gotovo ne postoji, preostala je tek jedna funkcionalna rudarska jama te manji poslovi vezani uz opskrbu vojnika. Infrastruktura je ozbiljno oštećena, a svakodnevni život obilježen je stalnom prijetnjom napada, uključujući i dronove. Sudbina ovog teritorija ostaje jedno od glavnih spornih pitanja u pregovorima. Ukrajina inzistira na tome da može obraniti područje i ne želi ga prepustiti Rusiji, dok ruski predsjednik Vladimir Putin naglašava da će borbe trajati dok ruske snage ne dosegnu administrativne granice regije Donjeck.

Ukrajinska strana razmatrala je različite modele kompromisa, uključujući demilitariziranu zonu ili posebnu ekonomsku regiju pod međunarodnim nadzorom. Međutim, prijedlozi koji uključuju ruske sigurnosne snage kao dio upravljanja teritorijem za Kijev su neprihvatljivi. Pregovori se odvijaju iza kulisa, a ključnu ulogu imaju američki posrednici bliski Trumpu, uključujući Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. Iako je Trump tijekom kampanje obećavao brzo okončanje rata, proces pregovora traje već više od godinu dana, uz ograničen napredak. Prema The New York Times, Ukrajina je pokušala kroz koncept “Donnylanda” dodatno motivirati Trumpa da snažnije podrži njezine interese, vjerujući da bi simboličko povezivanje teritorija s njegovim imenom moglo imati politički učinak.