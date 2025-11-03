U Turističkom vijeću HTZ-a tri nova člana

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice, održanoj jučer, izabrani su članovi Turističkog vijeća HTZ-a za novo mandatno razdoblje od četiri godine. Među trinaest članova Vijeća većina je iz prethodnog saziva, a u novom sazivu više nema regionalne generalne menadžerice Hilton hotela u Zagrebu, Opatiji i Dalmaciji, potpredsjednika HGK Dragana Kovačevića te Tatjane Turalije, pročelnice za turizam Osječko-baranjske županije.

Saziv Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice iduće četiri godine tako će odsad činiti nova/stara lica: članica Uprave Jadranski luksuzni hoteli i članica Turističkog vijeća Grada Dubrovnika Katija Jerković, predsjednik uprave Maistra d.d. Tomislav Popović, predsjednik uprave Valamara i član Turističkog vijeća Istarske županije Željko Kukurin, član izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske i direktor Kampa Stobreč Split Ivica Tafra, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, vlasnik i glavni chef restorana Pelegrini u Šibeniku, nositelja Michelinove zvjezdice te UN-ov ambasador turizma Rudolf Štefan, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i član Turističkog vijeća Zadarske županije Tomislav Fain, predsjednik Sekcije hotelijera Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, član opatijskog Turističkog vijeća, vlasnik i direktor Design hotela Navis Krunoslav Kapetanović te, delegiran od Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Dalibor Kratohvil. Među novim licima u Turističkom vijeću je, delegirana iz redova Hrvatske gospodarske komore, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikaciju Andreja Vukojević, direktor ACI marine Cres Alan Šepuka te Josipa Pipunić iz Čepina, direktorica osječkog Wellness & Wholeness hotela Materra, kao predstavnica kontinentalnog turizma. Inače, prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma dvanaesteročlano Turističko vijeće kao predsjednik vodi ministar turizma i sporta.