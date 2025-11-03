Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA/STARA LICA

U Turističkom vijeću HTZ-a tri nova člana

Zagreb: Hrvatska turistička zajednica predstavila je oznaku prepoznatljivosti obiteljskog smještaja
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Radmila Kovačević
03.11.2025.
u 17:57

Novi su Andreja Vukojević, Alan Šepuka te Josipa Pipunić. Članovi se biraju na četiri godine, ima ih 12, a šef je ministar turizma

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Hrvatske turističke zajednice, održanoj jučer, izabrani su članovi Turističkog vijeća HTZ-a za novo mandatno razdoblje od četiri godine. Među trinaest članova Vijeća većina je iz prethodnog saziva, a u novom sazivu više nema regionalne generalne menadžerice Hilton hotela u Zagrebu, Opatiji i Dalmaciji, potpredsjednika HGK Dragana Kovačevića te Tatjane Turalije, pročelnice za turizam Osječko-baranjske županije.

Saziv Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice iduće četiri godine tako će odsad činiti nova/stara lica: članica Uprave Jadranski luksuzni hoteli i članica Turističkog vijeća Grada Dubrovnika Katija Jerković, predsjednik uprave Maistra d.d. Tomislav Popović, predsjednik uprave Valamara i član Turističkog vijeća Istarske županije Željko Kukurin, član izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske i direktor Kampa Stobreč Split Ivica Tafra, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, vlasnik i glavni chef restorana Pelegrini u Šibeniku, nositelja Michelinove zvjezdice te UN-ov ambasador turizma Rudolf Štefan, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i član Turističkog vijeća Zadarske županije Tomislav Fain, predsjednik Sekcije hotelijera Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, član opatijskog Turističkog vijeća, vlasnik i direktor Design hotela Navis Krunoslav Kapetanović te, delegiran od Hrvatske obrtničke komore, predsjednik Dalibor Kratohvil. Među novim licima u Turističkom vijeću je, delegirana iz redova Hrvatske gospodarske komore, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikaciju Andreja Vukojević, direktor ACI marine Cres Alan Šepuka te Josipa Pipunić iz Čepina, direktorica osječkog Wellness & Wholeness hotela Materra, kao predstavnica kontinentalnog turizma. Inače, prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma dvanaesteročlano Turističko vijeće kao predsjednik vodi ministar turizma i sporta.

FOTO S polica nikad nisu otišli: Ovi proizvodi iz Jugoslavije i danas su apsolutni hit u Hrvatskoj
Zagreb: Hrvatska turistička zajednica predstavila je oznaku prepoznatljivosti obiteljskog smještaja
1/8
Ključne riječi
ministar turizam Josipa Pipunić hilton turistička zajednica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja