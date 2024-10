U teškoj nesreći kod Garešnice poginuo 30-godišnji Marko: Iza sebe ostavio troje djece i trudnu suprugu

U teškoj prometnoj nesreći tijekom vikenda kod Garešnice poginuo je 30-godišnji Dario Vnučec, i ostavio iza sebe troje male djece i trudnu suprugu. Nesreća se dogodila u subotu oko 23 sata u prigradskom naselju Kapelica, kada je Vnučec kotačem zahvatio bankinu.

''Po izlasku iz lijevog zavoja nije se kretao isključivo kolnikom, sredinom obilježene prometne trake uslijed čega je desnim kotačima zahvatio bankinu zbog čega je došlo do zanošenja osobnog automobila u desno te se nastavio nekontrolirano kretati bankinom preko kolnog ulaza, potom i putnim jarkom gdje je najprije udario u sjevernu stranu putnog jarka, a potom prednjim dijelom vozila i u betonski most. Od siline udara u betonski most, došlo je do zanošenja osobnog automobila i okretanja na desni bok uslijed čega je vozač izletio iz osobnog automobila na nogostup i kolni ulaz. Očevidom je utvrđeno da 30-godišnji vozač u trenutku prometne nesreće nije bio vezan sigurnosnim pojasom'', izvijestila je policija ove nedjelje, dodajući kako 30-godišnjak nije poginuo na mjestu, ali je zbog težina ozljeda preminuo u bolnici.

Povodom tragedije i smrti našeg Daria, odlucili smo pokrenuti akciju prikupljanja sredstava za pomoć obitelji pokojnika... Objavljuje Klaudia Tolić u Ponedjeljak, 28. listopada 2024.

Mojpotal piše kako je cijela Garešnica u šoku zbog ove tragične smrti njihovog sumještanina. Kako bi pomogli obitelji, prijatelji su odlučili pokrenuti akciju pomoći za obitelj, te trudnu suprugu koju ne dijeli puno od poroda.

- Garešnica je malen grad, ovdje se svi poznajemo i na neki način smo povezani. Zbog toga ovakve tragedije uvijek teško proživljavamo. Dario je bio divna osoba, uvijek spreman pomoći, igrao je nogomet, uvijek je bio u nekom društvu. Teško je vjerovati da ga zaista više nema - pričaju mještani.

- Za Darija mogu reći, a mislim da će se svi složiti svi koji su ga poznavali, da je uvijek bio nasmijan, spreman za šalu i uskočiti u pomoć. Bio je vrijedan dečko, što mogu potvrditi njegovi bivši radni kolege - priča Klaudia Tolić, njegova školska kolegica koja je pokrenula akciju.

Svi koji žele pomoći, mogu to učiniti uplatom na račun:

HR4124020063104442386

Klaudia Tolić

Opis plaćanja: Za Daria