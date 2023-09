U švicarskom Veleposlanstvu u Beču predstavljen program 53. Varaždinskih baroknih večeri

Zahvaljujući Švicarskoj konfederaciji, zemlji - partneru ovogodišnjih 53. Varaždinskih baroknih večeri (VBV) i uskoj povezanosti s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Austriji, te prijateljstvu Grada Varaždina i varaždinske Županije s Bečanima, u utorak navečer u švicarskom Veleposlanstvu u Beču predstavljen je program ovog hrvatskog specijaliziranog festivala rane glazbe, jednog od najeminentnijih te vrste u Europi i svijetu. Bila je to prava svečanost u prekrasnom zdanju bečkog visokog baroka. Uvodno je svim nazočnima pozdravne riječi uputio veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić.

“Varaždinske barokne večeri su postale hrvatski brend, i ovo danas ovdje u Beču nije samo promocija Varaždina i ovog uglednog festivala nego i cijele Hrvatske. Posebna čast mi je da je to danas u Veleposlanstvu Švicarske, zemlje poznate po umjetnosti i glazbi, posebno baroku”, rekao je hrvatski veleposlanik. Nakon promocije VBV-a i koncerta mladih hrvatskih glazbenika iz Varaždina koji se glazbeno usavršavaju u Beču, Glunčić je za Večernji list rekao kako je ova bečka glazbeno promotivna večer bila “lijep i dostojanstven događaj na švicarskom terenu”. I kako se politika, kultura i umjetnost nadopunjavaju i isprepliću te Veleposlanstvo RH u Austriji snažno podupire ovakove i slične promotivne aktivnosti naše zemlje i ljudi u inozemstvu. Dobrodošlicu gostima iz Varaždina i Hrvatske, te bečkim Hrvatima i njihovim austrijskim prijateljima zaželjela je, u ime domaćina, savjetnica za kulturu u švicarskom Veleposlanstvu u Beču Christina Bürgi Dellsperger, kojoj je u organizaciji ove glazbeno-promotivne večeri pomagala i referentica za kulturu, obrazovanje i priredbe u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Katarina Dorkin-Križ.

Potom je Raymond Rojnik, ravnatelj Koncertnog ureda Varaždin i izvršni organizator VBV-a predstavio program ovogodišnjih Varaždinskih baroknih večeri koji se održavaju od 22. rujna do 4. listopada, u sklopu kojeg će se, kako je rekao, održati “17 koncerata u Varaždinu i 7 izvan Varaždina u prostorima baroknih crkvi, dvoraca i koncertnih dvorana”. Dodao je kako se je organizator pobrinuo i za bogat i raznovrstan popratni program pod nazivom Total Barok, koji obuhvaća izložbe cvijeća, keramike, gastro ponudu, koncerte popularne i tradicionalne glazbe te radionice i predavanja, kao i znanstveni skup. Pritom je srdačno pozvao nazočne da navrate u Varaždin, zaželjevši im dobrodošlicu. “53 godine postojanja možemo nazvati veliki jubilej, a grad u kojem se održava je vrlo malen i zove se Varaždin.

Međutim, barok, kultura, glazba u tom malom gradu upravo je nešto što ga je pročulo”, rekao je Rojnik istaknuvši: “Posebnost ovogodišnjeg festivala upravo su nastupi švicarskih ansambala i solista, iznimne kvalitete što ovogodišnjem festivalu daje jednu dodatnu vrijednost. Svakako bi istaknuo koncert svečanog otvaranja na kojem će nastupiti La Cetra, barokni orkestar iz Basela, kojim će ravnati znameniti Andrea Marcon”. Rojnik je pobrojao i ostale poznate švicarske ansamble poput Capricornusa, Yofina, Prospero Consorta iz Schafhausena, te nastup glazbenika elitnog učilišta barokne glazbe Schole Cantorum Basiliensis iz Basela, koji će također nastupiti u Varaždinu. “To da Varaždinske barokne večeri traju već više od pola stoljeća, dovoljno govori o njihovoj vrijednosti. Do nekih elitnih institucija poput glasovite Schole Cantorum u Baselu, ili svojevremeno do Bečkih dječaka nije bilo jednostavno doći. Ali uspjeli smo, i to je ta dodatna vrijednost našeg festivala. A večeras smo ovdje vidjeli kako Varaždinske barokne večeri i glazba mladih glazbenika Varaždinaca na školovanju u Beču spajaju Hrvatsku, Austriju i Švicarsku”, rekao je Rojnik za Večernji list nakon promocije.

Glazbeni okvir svečanom bečkom predstavljanju VBV dali su sjajni mladi hrvatski glazbenici, sopranistica Lucija Spevec i pijanist Stjepan Gerić. Za zahtjevan program i izvođenje djela Händela, Purcella i Vivaldija ovaj je glazbeni dvojac pobrao buran aplauz oduševljene bečke publike. Jednako kao i pijanist Gerić za solo klavirsko izvođenje Haydnove Sonate u F-Duru. Nakon poziva na “bis” glazbeni dvojac Spevec-Gerić publici je na dar poklonio jednu od poznatih hrvatskih pjesama. Među brojnim gostima i uzvanicima, između ostalih, na bečkoj su promociji bili i zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić, ravnatelj Glazbene škole Varaždin Davor Matačić i menadžer varaždinskog Koncertnog ureda Matko Topić. Nazočan je bio i opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Silvio Kus.

“Ponosni smo da upravo u Beču, gradu svjetske kulture i baroka možemo promovirati Varaždin, također grad baroka, cvijeća i anđela te varaždinsku Županiju. I to upravo ovdje u veleposlanstvu Švicarske, koja je ove godine zemlja partner Varaždinskih baroknih večeri. Hvala našem partneru, ali prije svega hrvatskom Veleposlanstvu u Beču i organizatoru koji su nam omogućili ovu promociju. Hvala i svim ljudima koji su zahvaljujući svojim vizijama, volji i snazi uspjeli ovaj Festival koji promovira umjetnost održati na međunarodnoj kulturnoj sceni već više od pola stoljeća. Znajući da je umjetnosti univerzalni jezik i ne poznaje jezične barijere”, rekla nam je zamjenica župana Varaždinske županije Zagorec naglasivši: “ Varaždinska je županija osnivač Glazbene škole u Varaždinu koja sljedeće godine slavi 190. obljetnicu svoga postojanja. Mi smo rasadnik velikih glazbenih imena. I mnogo ulažemo u mlade”.

Ravnatelj VBV-a Bobić nam je rekao kako je Varaždin “mali grad velike kulture” zahvaljujući, između ostalog, i povijesnim vezama s Austrijom. “Ta kulturološka povezanost je i danas bila vidljiva na ovoj promociji u Beču. Hvala Veleposlanstvu i našem veleposlaniku Glunčiću na potpori i organizaciji predstavljanja. Jer strateški je važno biti ovdje i pozicionirati se u Europskoj uniji, budući da je Beč središte svjetske kulture i glazbe. Ovdje su i naši dobri prijatelji gradišćanski Hrvati, koji su nam također velika pomoć. Moram spomenuti i Koncertni ured Varaždin, koji radi veliki i važan logistički posao, iz kojeg je vidljivo da se trud isplati. Jako sam ponosan da će nam ove godine u Varaždin doći najpoznatiji i najveći švicarski institut za proučavanje rane glazbe i njenog povijesno glazbenog izvođenja, glasovita Schola Cantorum Basiliensis”, naglasio je Bobić. Dodao je kako je ove godine posebni naglasak na Varaždinskim baroknim večerima stavljen “na mlade glazbenike, kojima su posvećena četiri programa”. Na kraju glazbeno-promotivne svečanosti upriličen je raskošni domjenak sa švicarsko-hrvatskim specijalitetima u režiji Martina Jurića (Aura Delikatessen OG) i Varaždinaca.

