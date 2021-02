U Srbiji kolektivni imunitet očekuju do ljeta, Nijemci oduševljeni njihovom kampanjom cijepljenja

„Živo je u centru Beograda. Trgovine su otvorene, ljudi sjede u kafićima i restoranima i uživaju u prvim sunčanim danima. Maske se rijetko viđaju, locdowna nema“, počinje reportaža njemačke televizije RTL o stanju s epidemijom i cijepljenjima u Srbiji. „Kao da nema korone“, kaže reporterka.

Max Brendle, šef kancelarije fondacije „Friedrich Ebert“ u Beogradu, rekao je za RTL da je u Srbiji broj novih zaraza u posljednje vreme puno viši nego u Njemačkoj. „Ali uprkos tome možete uživati u šljivovici i ćevapima vani. Ovdje tek blagim ograničenjima pokušavaju odaslati signal da pandemija još nije gotova“, rekao je Brendle.

„Imam dojam da državno rukovodstvo nema hrabrosti nametnuti dodatne mjere zbog otpora stanovništva te legitimnih i nelegitimnih interesnih grupa. A s druge strane, može se reći – ne možemo si priuštiti potpuno zatvaranje, moramo dalje zarađivati novac i raditi jer nemamo rezerve“, dodao je Brendle.

Kako izvještava RTL, Srbija je investirala u cjepivo umjesto u pomoć ekonomiji i odštete privrednicima koji su pogođeni lockdownom.

Reporterka ove televizije s beogradskog Sajma, gdje je najveći centar za vakcinaciju, prenosi da cijepljenje teče brzo i jednostavno, da stotine ljudi čekaju na svoju drugu dozu – uglavnom kineskog Sinofarma.

RTL je pitao i srpskog ministra zdravlja Zlatibora Lončara kada bi društvo moglo dostići kolektivni imunitet.

„Nadam se da bi to trebalo biti do početka ljeta", rekao je Lončar. „Do tada bi trebali imati dovoljno cijepljenih, dovoljno ljudi sa antitijelima i, nadam se, tako staviti situaciju pod kontrolu."U prilogu njemačke televizije se prikazuje i protest ispred Vlade Srbije zbog velikog broja medicinskih radnika koji su umrli od posljedica virusa. „Službene brojke o novooboljelima i posebno o preminulima – nisu točne“, rekao je za RTL Rade Panić, predsjednik Sindikata liječnika i farmaceuta. „Neka pretpostavka je da ima dva do tri puta više preminulih.“

Austrijska agencija APA prenosi da „uspješni proces vakcinacije“ ovog vikenda ipak „neće poštedjeti srpske građane dodatnih ograničenja“. Tržni centri i gastronomski lokali zatvaraju se u 14 sati. Porast dnevnog broja zaraženih se registrira najviše u Beogradu, prenosi agencija.

„Liječnici iz dvije beogradske kovid-bolnice već govore o novom valu, četvrtom od početka pandemije prije godinu dana“, piše APA. Agencija dodaje da je Srbija u europskom vrhu po broju cijepjenih, već pola milijuna ljudi je primilo obje doze cjepiva.

Kineska diplomatica vakcinama

Na portalu minhenskog lista Merkur navodi se da Srbija vakciniše brže od svih u Europskoj uniji zahvaljujući kineskom cjepivu koje još nije odobreno u EU-u. „Isporuke u istočnu Europu su dio kineske vakcinalne diplomacije. Kina prodaje cjepivo u 27 zemalja i opskrbljuje još 53 siromašne zemlje besplatno“, piše ovaj portal.

„Isporuka cjepiva je diplomatski manevar za Kinu, koja se trudi povećati svoj utjecaj na istoku i jugoistoku Europe. S time ima uspjeha baš u Srbiji. Srpski predsednik Aleksandar Vučić važi kao izrazito prijateljski nastrojen prema Kini i često se predstavlja kao heroj u krizi“, dodaje Merkur.O toj temi piše i švicarski Neue Zürcher Zeitung, navodeći da su u Kini odobrene četiri domaća cjepiva. Samo Sinofarm najavljuje da će ove godine proizvesti milijardu doza. Srbija i Mađarska su jedine dvije europske zemlje u koje se to jepivo isporučuje.

„Izvoz cjepiva na bazi neaktivnog virusa ima za posljedicu da u samoj Kini cijepljenje ne teče tako brzo kako je prognozirano“, piše Neue Zürcher Zeitung. „Za to otezanje postoji još jedan razlog: kako je ova azijska zemlja stavila epidemiju pod kontrolu, tako nestaje i želja mnogih Kineskinja i Kineza da se cijepe.“

Večernjakova naslovnica iz 1972. kruži društvenim mrežama: Protiv velikih boginja cijepilo se 2,2 milijuna Hrvata