Mamić feštao sa srpskim patrijarhom: To mi je prijatelj, ljubim ga svim srcem

Nekadašnji čelnik Dinama Zdravko Mamić dao je intervju i za banjalučku televiziju ELTA. U tom je intervjuu otkrio koliko voli svoje srpske prijatelje, a među najdražima su mu Dule Savić i novoizabrani patrijarh srpski – Porfirije.

Upravo je u vrijeme njegova imenovanja Mamić potvrdio da su se čuli, da mu je čestitao i da jedva čeka posjetiti ga na misnom slavlju.

– Ja sam toliko oduševljen. Dogodilo se nešto predivno, gledao sam TV i gledao izvještaj s inauguracije, gdje mu državnici čestitaju. Nije prošlo pola sata i mislio sam: ''Moram naći način da svom prijatelju Porfiriju Periću čestitam'', kad mi je zazvonio telefon. On mi se javio na telefon.

– Zvao me Dule Savić koji je bio pored njega, bili su tu još neki zajednički prijatelji. Porfirije mi se javio i ja sam iskoristio priliku da mu čestitam. Rekao sam mu da sam dirnut da se u trenutku svog slavlja i svih obaveza sjetio mene. On mi je kraju rekao da će moliti za mene, a rekao je da zna gdje sam u Međugorju i da molim za njega – ispričao je bjegunac pred hrvatskim pravosuđem za banjalučku televiziju pa se prisjetio kako je ''feštao'' s Porfirijem.

– To je divna priča koja će moj život sigurno obilježiti, a možda i njegov. Sjećam se da sam ga u Zagrebu ugostio na stadionu, proveo ga kroz svlačionicu. Sjećam se kad smo na Cvjetnom trgu u Zagrebu uz tamburaše pjevali zajedničke pjesme. Vidim da je on više u sedam dana učinio za ljubav između srpskog i hrvatskog naroda, pa i svih naroda na ovih prostorima. Palac gore za Porfirija. On je i moj Porfirije i ja ga ljubim svim srcem, svim bićem i kad budem u prilici, bez obzira što sam katolik, neću se libiti da ga posjetim u Beogradu i odem na njegovo misno slavlje – istaknuo je Mamić.

Inače u intervjuu za bosanskohercegovačko izdanje Večernjeg lista Mamić je istaknuo kako navija za Crvenu Zvezdu i da je siguran kako će Dinamo i ove sezone obraniti naslov prvaka te opet zaigrati u Ligi prvaka.