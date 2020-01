U rušenju zgrade u Kambodži poginulo 36 ljudi, dio radnika i dalje je pod ruševinama

Ukupno je 36 ljudi poginulo, a 23 je spašeno iz ruševina zgrade u izgradnji koja se srušila u Kambodži, rekao je dužnosnik u nedjelju nakon dvodnevne potrage za preživjelima.

Spasilačka akcija završila se u nedjelju, a završne brojke stradalih i spašenih objavio je Kun Kim, prvi potpredsjednik Nacionalnog odbora za upravljanje u katastrofama, prema medijskim izvješćima.

On je rekao da je dio radnika i dalje zatočen pod ruševinama te da je priveden kambodžanski par koji su vlasnici zgrade.

Zgrada od sedam katova u izgradnji srušila se u obalnom gradu Kepu koji se nalazi oko 160 kilometara jugoistočno od prijestolnice Pnom Pena.

6 Cambodian workers died and 16 others injured after a six-floor guesthouse building, that was under construction, collapsed in southwestern #Cambodia's Kep province on Friday. pic.twitter.com/gwZOIA1VIZ