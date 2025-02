U Rimu se okupili Hrvati iz Italije, Njemačke, Švicarske, Mađaraske, Poljske, Vojvodine...

U petak, 14. veljače, i subotu, 15. veljače, Hrvatsko-talijanski mozaik Rim proslavio je svoje prvo desetljeće uspješnog djelovanja u Italiji i suradnje hrvatskim udrugama u domovini u i svijetu, od Njemačke, Austrije i Švicarske, do Bosne i Hercegovine, Makedonije, Vojvodine, Mađarske... Ova posebna prigoda obilježena je kroz bogat program koji je okupio članove, suradnike i prijatelje udruge, zajedno s mladima koji su srce svih njihovih projekata. Deset godina uspješne suradnje, razmjene i povezivanja Hrvatske i Italije, ali i hrvatskih udruga iz brojnih zemalja, svjedoči o snažnom zajedništvu i predanosti jačanju veza. Godišnjica je bila prilika ne samo za osvrt na prošle uspjehe, već i za postavljanje temelja za buduće projekte koji će nastaviti graditi mostove između mladih generacija.

Vrijeme prolazi, ali njihova misija ostaje nepromijenjena – čuvati identitet, njegovati tradiciju i povezivati ​​Hrvate i hrvatske udruge, osobito mlade ljude, bez obzira na udaljenost. Već deset godina Hrvatsko-talijanski mozaik gradi mostove tamo gdje se čini nemogućim, jer uz dovoljno vjere, strasti i ustrajnosti – sve je moguće. Kako je rekla predsjednica Udruge Ivana Milina, žele u budućnosti postati poput mozaika složenoga od mnogo malenih dijelova, jedinstvena cjelina koja će zadržati posebnost svakoga pojedinoga člana.

Vjeruju kako su upravo mladi ljudi ključ budućnosti, nositelji kulture, ideja i suradnje. Kada se spomene razdoblje od deset godina, možda ne zvuči dugo, pogotovo u usporedbi s brojnim iseljeničkim udrugama koje obilježavaju četiri ili pet desetljeća postojanja. Ipak, projekti, ljudi koji ih podržavaju te hrvatske institucije koje stoje iza njih jasno pokazuju da je u ovih prvih deset godina ostvareno iznimno mnogo – od brojnih inicijativa do povezivanja s mnogim hrvatskim udrugama u Hrvatskoj, BiH, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Poljskoj, Vojvodini, Makedoniji....I mnogi predstavnici iz tih zemalja su u petak i subotu nazočili proslavi ove važne obljetnice Hrvatsko-talijanskog mozaika.

Foto: Modna revija na proslavi 10. obljetnice Hrvatsko-talijanskog mozaika Rim

Modnu reviju su nosile Hrvatice iz Italije, Hrvatske i Njemačke, a predvodila ih je Nevena Dujmović Prizmić, svjetski poznata manekenka i jedna od najuspješnijih hrvatskih modela, Pašmanka, koja je ujedno i predsjednica KUD-a „Bokolje“ iz Dobropoljana na Pašmanu. Uz nju, još dvije Pašmanke su nosile revije, Giulia Verdat iz Italije, čija je majka Pašmanka Zrinka Bačić potpredsjednica Udruge "Hrvatsko-talijanski mozaik Rim“ i Angela Bačić, Pašmanka koja sudjeluje u brojnim projektima ove udruge.

Hrvatice su na reviji najprije izašle u unikatnim haljinama splitske umjetnice Tonke Alujević, koja je kreirala i sašila zanimljive ženske modele od jedara plovila. Posebno je zanimljivo to što je umjetnica za izradu haljina koristila platna jedara s brodova kojima je plovila Mediteranom.

Inženjerka elektronike Ana Kovačević, koja je prije nekoliko godina iz Švicarske došla u Rim i pokrenula projekt "Recycle Tie", predstavila je na modnoj reviji svoj jedinstveni dizajn kravate. Ana, koja u talijanskoj prijestolnici organizira radionice izrade kravata, uspjela je zainteresirati sve generacije i različite narode u Rimu za ovaj kreativni projekt. Njen rad ističe inovativan pristup recikliranju i ponovnoj upotrebi materijala, pretvarajući tradicionalni modni detalj u ekološki svjesno umjetničko djelo.

Na reviji je svojom kolekcijom torbi oduševila, posebno ženski dio publike, Marija Perić, dizajnerica i vlasnica modnog brenda “My Lovely Bag”, specijaliziranog za ručnu izradu ženskih torbica. Ovaj brend, osnovan 2011. godine u Tomislavgradu, izdvaja se svojom jedinstvenošću i kvalitetom.

Na modnoj se reviji posebno istaknula 13-godišnja Sasha Pavić, kćer zamjenice veleposlanika RH u Rimu Ive Pavić. Mlada Sasha se vrlo dobro snašla na modnoj pisti pred brojnom publikom, a pohvalila ju je i Annalisa Bucchieri, urednica časopisa Poliziamoderne i voditeljica programa prve večeri proslave 10. obljetnice.

Kroz program je prikazan i video koji prikazuje prvu betonsku haljinu na svijetu mlade zagrebačke modne dizajnerice Sare Lončarić. Sara zbog zdravstvenih razloga nije mogla doći u Rim, ali video koji prikazuje betonske haljine s kojima je prije nekoliko godina Sara Lončarić ušla u finale na modnom natječaju za mlade dizajnere Ferarri Fashion u Rimu je oduševio publiku.

Program prve večeri završen je svečanim prijemom uz hrvatska vina i gastronomske delicije, pružajući prisutnima jedinstvenu priliku za uživanje u hrvatskoj kulturi i tradiciji.

Mozaik, što je i dio naziva udruge, u ovom slučaju čini cijelu sliku sastavljenu od Hrvata iz nekoliko zemalja simbolizira povezanost, zajedništvo i bogatstvo hrvatskog iseljeništva. Udruga svojim radom pokazuje kako su Hrvati, iako rašireni diljem svijeta, snažno povezani kroz zajedničku kulturu, povijest, jezik i tradiciju. Bez obzira na to gdje se nalaze, Hrvati iz raznih zemalja čine neraskidivu cjelinu koja slavi nacionalni identitet, obitelj, prijateljstvo i zajedništvo.

Taj mozaik nije samo geografska slika, već i emocionalna i kulturna povezanost koja nadmašuje granice. Sve je to istaknuto drugog dana proslave 10. obljetnice Hrvatsko-talijanskog mozaika koja je održana u prostorijama Mađarskog kulturnog centra u Rimu na kojoj se okupio značajan broj uglednih gostiju među kojima su bili državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, glavna tajnica Ministarstva demografije i useljeništva Marija Balajić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH Croatiana Gregurić, veleposlanik RH u Rimu Jasen Mesić, veleposlanik RH u Varšavi Tomislav Vidošević, savjetnica u Veleposlanstvu RH u Rimu s ovlastima za iseljeništvo i manjine Iva Pavić, potom Nevenka Grdinić, generalna konzulica Republike Hrvatske u Trstu, apostolski nuncij u Italiji i San Marinu nadbiskup Petar Rajič, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu don Marko Đurin, privremena otpravnica poslova Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Tea Zupičić, potom Mirjana Vatavuk, voditeljica Sektora za poticajne politike povratka hrvatskih iseljenika u Hrvatsku pri Ministarstvu demografije i imigracije, Antonella D'Antuono, predsjednica udruge „Jedna Musika“, predstavnica Hrvata iz Molisea pri Vijeću Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dr. sc. Krisztina Lantos, ravnateljica Mađarske akademije, Barbara Buršić, voditeljica Ureda Udruge hrvatskih iseljenika iz Pule, te mnogi drugi.

Foto: Foto: MIC

Brojne goste pozdravila je predsjednica Udruge Ivana Milina istaknuvši kako je u proteklih deset godina, Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik neumorno radila na promociji bogatstva hrvatskih tradicija, jezika i zajedničke povijesti. - Organizirali smo kulturne događaje, poput izložbi, koncerata i promocija knjiga, koji su svijetu pokazali ljepotu dviju kultura koje predstavljamo. Dali smo glas umjetnicima, piscima, glazbenicima i obrtnicima, koji svojim talentom utjelovljuju srce našeg kulturnog povezivanja, kazala je Milina. Istaknula je kako su posebno ponosni na projekte usmjerene mladima, jer oni su budućnost i temelj na kojem gradimo dugotrajne veze između naših naroda.

- Kroz obrazovne programe, jezične tečajeve i susrete mladih, pružamo novim generacijama priliku da uče jedni od drugih, stvaraju prijateljstva i grade mostove koji će trajati desetljećima. Večeras slavimo ne samo postignute uspjehe, već i snagu zajedništva i prijateljstva koje nas povezuju. Dok s ponosom gledamo unatrag, s nadom i odlučnošću gledamo prema budućnosti, svjesni da su mladi naš najdragocjeniji resurs i ključ našeg uspjeha u nadolazećim godinama, istaknula je Ivana Milina.

Foto: Foto: Fenix

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas nije krio zadovoljstvo proslavom koja je, kako je kazao, živo svjedočanstvo što sve zajedništvo i suradnja mogu postići u samo jednom desetljeću. - Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik uspjela je izgraditi mostove između dvaju naroda, koji naglašavaju naše kulturne, jezične i umjetničke zajedničke vrijednosti i time jačaju veze između Hrvatske i Italije. Neka nas ova obljetnica potakne da nastavimo zajednički raditi na izgradnji budućnosti u kojoj će kultura, umjetnost i prijateljstvo uvijek biti u središtu naših odnosa. U tom duhu, Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske bili su, jesu i bit će vaš pouzdan partner u svim nastojanjima usmjerenima na jačanje povezanosti između iseljeništva i domovine, rekao je Milas.

Glavna tajnica Ministarstva demografije i useljeništva Marija Balajić, koja je stigla kao izaslanica ministra Ivana Šipića, pohvalila je rad udruge koja je, kako je kazala, tijekom desetogodišnjeg rada, od svojeg osnutka, brojnim projektima, aktivnostima i zalaganjima predano promicala značaj Hrvata izvan Domovine.

-U ime ministra Demografije i useljeništva, Ivana Šipića, ovdje nazočne načelnice Mirjane Vatavuk, i u svoje osobno ime. Iznimno mi je drago što smo se večeras okupili u čast obilježavanja desete obljetnice Udruge. Svaki hrvatski iseljenik je potencijalni povratnik, satkani smo od korijena i pripadamo ognjištu svoje Domovine, a što je i simbolika naziva Udruge – mozaik, tek zajedno činimo cjelinu. Stvaranje povoljnih uvjeta za povratak u Republiku Hrvatsku, vas, vaše djece znači ujedno i jačanje Republike Hrvatske, stoga pozdravljamo svaki vid dobre suradnje - gospodarske, umjetničke, znanstvene, s osobitim fokusom na mlade. Potaknimo ih svojim primjerom da čuvaju i uče hrvatski jezik, da jačaju odnose s Hrvatskom i da vide svoju budućnost tamo gdje je možda nekadašnja stvarnost njihovim precima bila bremenita, rekla je Marija Balajić.

Ponosan je bio i veleposlanik Jasen Mesić te je naglasio kako će Hrvatsko-talijanski mozaik uvijek imati podršku državnih institucija. - Tako ćemo doći do zajedničkog cilja, a to je da se netko od Hrvata iz iseljeništva vrati u domovinu, rekao je Mesić. Veleposlanik RH u Poljskoj Tomislav Vidošević je bio veleposlanik u Rimu 2005. do 2012. godine. Kazao je kako su Hrvati jedan od naroda koji stjecajem raznoraznih povijesnih okolnosti imamo iznimno veliko iseljeništvo i sigurno imamo sjajnih ljudi koji putem raznih udruga diljem svijeta okupljaju naše ljude i vežu ih uz svoju Domovinu.

- O tome najviše zna sigurno državni tajnik Milas, ali dopustite mi da izrazim moje subjektivno mišljenje i čestitam najboljoj hrvatskoj udruzi u svijetu; udruzi „Hrvatsko-talijanski mozaik Rim“ veliku 10. obljetnicu s uvjerenjem da će takvih okruglih obljetnica biti još puno, rekao je Vidošević.

Udruga ima podršku i predsjednika RH Zorana Milanovića koji nije došao na proslavu ali je poslao pismo u kojem im čestita ovu lijepu obljetnicu i želi puno uspjeha u daljnjem radu Udruge u promicanju i očuvanju hrvatske kulturne baštine u Rimu, i diljem Italije.

- Svojim radom i brojnim kulturnim, obrazovnim i društvenim projektima pridonijeli ste jačanju prijateljstva i međusobnog povezivanja Hrvatske i Italije. Nastavite tako i nadalje. Tijekom ovih 10 godina, Udruga je realizacijom mnogih zajedničkih projekata radila na povezivanju hrvatskih udruga u Italiji, i šire, a posebno je za istaknuti suradnja s Moliškim Hrvatima, kao i s udrugama iz drugih država sa sjedištima u Rimu i Italiji. Na ovaj način, promičući hrvatsku kulturu i jezik, jača se međusobno prijateljstvo medu narodima i državama. Koristim ovu prigodu zahvaliti svima vama koji dostojanstveno, ponosno i odgovorno prema zajednici u kojoj živite predstavljate Hrvate i time pridonosite očuvanju nacionalnog identiteta. Uvjeren sam kako će i nove generacije nastaviti vaš rad na izgradnji mostova kultura u čemu svima želim puno uspjeha, piše u pismu Zorana Milanovića koje je pročitala Dubravka Brozović.

Foto: Foto: MIC

Apostolski nuncij u Italiji i San Marinu nadbiskup Petar Rajič nije krio zadovoljstvo radom udruge. – Veoma mi je drago spoznati da imamo ovu udrugu ovdje i da već slavi 10. obljetnicu povezanosti između Italije i Hrvatske, promicanju hrvatske kulture općenito ovdje i vrlo je lijepo da se zove „mozaik“ jer svaki mozaik je sastavljen od više komadića, ali su sastavljeni da se drže zajedno i čine jednu krasnu sastavnicu. Lijepo je tako nešto promatrati i slušati i biti dio tog mozaika. Želim im napredak u promicanju hrvatske kulture te da i Talijani sami spoznaju da smo i mi narod velike i stare kulture, rekao je nadbiskup Rajić.

Kroz program večeri brojna publika je uživala u koncertu klape klape Armorin koja je izvela jedanaest pjesama, uključujući narodne pjesme i skladbe hrvatskih skladatelja. Ženska klapa "Armorin" osnovana je 1999. godine i okuplja pjevačice iz različitih regija Hrvatske. Već dvadeset pet godina privlači pozornost na domaćim i međunarodnim pozornicama, potvrđujući svoju kvalitetu brojnim priznanjima.

Foto: Foto: MIC

Postavljena je i izložba slika i fotografija pod nazivom "ARTisFACT MOZAIK". Izložba prikazuje radove umjetnika koji su surađivali s udrugom tijekom prvog desetljeća njenog postojanja.

Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik može biti ponosna na sve što su postigli, na sve mostove koje su izgradili, na sposobnosti da povezuju ljude. Među onima koji su jako puno doprinijeli udruzi je Danijel Katičin iz Tkona na otoku Pašmanu koji je uz udrugu, kako je rekla Zrinka Bačić, bio od samih njezinih početaka. – U vrijeme dok je bio načelnik općine Tkon, ali i za vrijeme dok je bio ravnatelj Parka prirode Vransko jezero, Danijel Katičin je bio podrška udruzi i jako puno je s nama učinio za promociju otoka Pašmana u Italiji. On je i došao na proslavu obljetnice što nam je iznimno drago, rekla je Zrinka Bačić, potpredsjednica Udruge.

- Naša udruga Hrvatsko-talijanski mozaik posvećena je jačanju veza između dvije zemlje kroz projekte koji okupljaju mlade ljude, posebno mlade Hrvate. Vjerujemo da su upravo mladi ključ budućnosti, nositelji kulture, ideja i suradnje. Kroz različite inicijative, nastojimo poticati razmjenu iskustava, jezika i tradicija, stvarajući mostove koji će trajati generacijama. Naš cilj je graditi mostove ne samo između zemalja, već i između ljudi, jer svaki susret, svaki zajednički projekt, doprinosi bogatstvu našeg zajedničkog mozaika. U tome nam svesrdno pomažu hrvatske institucije, posebno Državni ured za Hrvate izvan RH i na tome im od srca zahvaljujemo, zaključila je Zrinka Bačić. Na kraju večeri podijeljena su priznanja predstavnicima hrvatskih udruga i institucija koji su podržavali rad Hrvatsko-talijanskog mozaika Rim.