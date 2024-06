Hrvati u Italiji predstavili svoju domovinu Hrvatsku na trećem Internacionalnom kulinarskom showu

U šarolikoj i opuštenoj prijateljskoj atmosferi, raznih okusa, mirisa i boja, održan je Cooking Show 2024. Radi se o izrazito zahtjevnom projektu, koji je udruga Hrvatsko-talijanski Mozaik (MIC) osmislila u sklopu događanja “Hrvatski susreti u Rimu 2024”, s ciljem povezivanja, upoznavanja i razmjene raznih kulturnih udruga koje djeluju u Vječnom gradu, kao i promicanje hrvatske kulinarske i kulturne tradicije. U organizaciji izrazito aktivne udruge Mozaik, ovogodišnje okupljanje udruga, profesionalnih kuhara i zaljubljenika u kulinarstvo doživjelo je svoje treće izdanje.

U rimsko subotnje poslijepodne, prvog dana lipnja ove godine, udruga MIC je uspješno i ovog puta realizirala jedan od svojih najambicioznijih projekata.

Ovaj međunarodni kulinarski događaj održan je i ove godine na izabranoj rimskoj adresi, u Via delle Sette Chiese, na Garbatelli, jednom od najkarakterističnijih dijelova grada Rima. Događaj koji je okupio zapažen broj posjetitelja, jer hrana kao jedan od najuniverzalnijih ljudskih jezika, još jednom je uspjela povezati kroz različitosti i posebnosti. Svaka kuhinja je ogledalo društva, pa se zbog toga, od vremena primitivnih ražnjića do indukcijskih ploča, različite kulture razlikuju po tome što jedu, ali istovremeno je most koji spaja i ujedinjuje.



Nakon višesatne pripreme stolova za izlaganje i neformalnog ugodnog međusobnog upoznavanja sudionika, službeni dio ovogodišnjeg Cooking Showa započeo je riječima Ivane Milina, predsjednice udruge Hrvatsko talijanski Mozaik iz Rima, koja je pozdravila sve prisutne te napomenula da je cilj projekta predstaviti različitosti i posebnosti internacionalnih kuhinja. Ispred Veleposlanstva RH u Rimu, nazočne je zatim pozdravila zamjenica veleposlanika Iva Pavić te zahvalila predstavnicima izabranih udruga. Iznimno je važno raditi na očuvanju svog identiteta u iseljeništvu, rekla je Iva Pavić. Isto tako, Iva Pavić je uputila riječi pohvale za iznimni trud Mozaika i njezinih članova na njegovanju prijateljstva između ljudi iz raznih zemalja koji žive u Rimu te dala veliki doprinos vidljivosti hrvatskog imena i Lijepe Naše. Zaželjela je članovima Mozaika ostvarenje još puno budućih projekata koji će s ponosom pronositi hrvatsko ime u Rimu i Italiji te davati svoj doprinos hrvatskoj zajedničkoj priči u svijetu.

Antonella D’Antuono, predstavnica hrvatske manjine u Molizeu pri Savjetu Vlade RH za Hrvate izvan RH, ujedno i predsjednica Udruge „Jedna musika“, zahvalila je Udruzi Hrvatsko Talijanski Mozaik na kvalitetnom njegovanju i promociji hrvatske kulture, jezika, običaja i identiteta u Rimu, Molizeu i na području cijele Talijanske Republike, te na svesrdnoj pomoći i potpori u promicanju Moliških Hrvata u svim svojim projektima.

Na ovogodišnjem izdanju Cooking showa izabrano je sudjelovanje osam zemalja: Italija, Hrvatska, Madagaskar, Ukrajina, Kolumbija, Bosna i Hercegovina, Rumunija i Gabon. Iz bogatih trpeza koje su pripremile vrijedne ruke predstavnika navedenih zemalja i u čijim su blagodatima prisutni mogli uživati, svaka od prisutnih udruga izdvojila je po dva specijaliteta za prezentiranje. Tako je Italiju predstavila Udruga “Jedna Musika” iz pokrajine Molise, na čelu s predsjednicom Antonellom D’Antuono. Hrvatski Moližanai iz petstoljetne tradicije izdvojili su svoja dva specijaliteta: Prstaše s Vintricina Cavatelli con la ventricina, vrsta tjestenine ovog podneblja, koja se sprema u sosu od rajčice i s kobasicom Ventricina i poznatim ribanim sirom Caciocavallo, s dodatkom začina kao lovor i dr., a zatim je slijedila tipična pogača zvana pizza svetog Stjepana, koja se na Na našo, jeziku hrvatskih Moližana zove Povač do Stisep (Pizza di San Giuseppe).

Hrvatsku je predstavila Associazione Mosaico Italo Croato iz Rima, koja se i ove godine istaknula izrazito bogatom ponudom hrvatskih gastronomskih delikatesa, koje su varirale od slanog do slatkog, do neizbježne ponude domaćih likera i vina, a koje su pripremile vrijedne članice udruge Mozaika Sanja Knez, za prezentaciju ovogodišnjeg izdanja, opredijelila se za punjene paprike i pitu od jabuka.

Bosnu i Hercegovinu su predstavili Anita Moratti i Ljiljana Džalto, u pratnji mladog i uspješnog bosanskohercegovačkog redatelja, sa rimskom adresom, Adom Hasanovićem. Nakon kratke prezentacije o spletu i ukrštavanju četiri glavne vjeroispovijesti ove zemlje, koje su ostavile trag i u kulinarskoj tradiciji, zbog koje je danas raznovrsna i zapažena, prisutnima je predstavljena Tufahija, desert od kuhanih jabuka, koje se pune orasima i bjelanjkom od jajeta. Ovaj jednostavni kulinarski recept baka i nena, koji je upravo svojom jednostavnošću prešao u simboličnu delikatesu, neizostavnu u ovom podneblju. A za drugo jelo je izabran kompot Ašura, poznat i kao nastariji desert, koji se sprema od 7 do 77 sastojaka, a u islamskoj vjeroispovijesti simbolizira zajedništvo i dijeljenje dobra među ljudima.

Voditeljica projekta „Hrvatski susreti u Rimu 2024.” i potpredsjednica udruge Hrvatsko talijanski Mozaik Rim, Zrinki Bačić zahvalila je svim zajednicama na odazivu i želji da dodatno ojačaju suradnju između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Ukrajine, Madagaskara, Gabona,Kolumbije i Italije.

Završne riječi pripale su voditeljici programa, Sarah Adam koja je zahvalila svim udrugama na sudjelovanju i gostima koji su se pridružili te zahvalila Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na iskazanoj potpori za provedbu ovog projekta, bez kojega ne bi bilo moguće ostvariti. Također je zahvalila Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Italiji, Udruzi “Jedna Musika” iz Kruča - Molise i Zakladi Moliški Hrvati.