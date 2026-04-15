Hrvoje Petrač dobio i četvrtu odgodu odlaska u zatvor jer ima zdravstvenih problema. U Remetinec se mora javiti 15. Lipnja

Hrvoje Petrač, dobio je još jednu odgodu, četvrtu, odlaska na izdržavanje kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora koja mu je izrečena nakon što je u aferi Mikroskopi priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Kao i prijašnjih puta, razlog su njegovi zdravstveni problemi, za koje je priložio medicinsku dokumentaciju. Po novoj odluci suda, Petrač se na vratima Remetinca treba pojaviti 15. lipnja. Sud je tako odlučio nakon što je tražio očitovanje Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS), mogu li se Petračevi zdravstveni problemi sanirati u BOLS-u. S obzirom na to da mu je odlazak na izdržavanje kazne odgođen do lipnja, očito je da BOLS smatra kako ne mogu.

Petrač se lani u srpnju dobrovoljno predao, nakon što je od studenog 2024. i izbijanja afere Mikroskopi bio nedostupan. Tada je odmah i priznao krivnju te mu je bio određen istražni zatvor. U rujnu lani se i službeno nagodio s USKOK-om, kao što su to učinili i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder. Sva četvorica su osuđena na temelju nagodbe, Nikola i Novica Petrač su već na izdržavanju svojih kazni, dok su Hrvoje Petrač i Saša Pozder, tražili i dobili odgode odlaska na izdržavanje kazni zavora zbog zdravstvenih problema. Petrač se na izdržavanje kazne prvi put trebao javiti 22. prosinca 2025., no tada je prvi put tražio odgodu, koja mu je odobrena do 2. veljače 2026., kada je zatražio i dobio novu odgodu do 31. ožujka 2026. Hoće li se 15. lipnja pojaviti u Remetincu tek će se vidjeti, a prema zakonu problemi sa zdravljem i jesu razlog za odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Sudovi te zahtjeve odobravaju nakon što im se predoči valjana medicinska dokumentacija te nakon što se s BOLS-om provjeri može li zatvoreniku biti pružena adekvatna medicinska skrb.

Na izdržavanje kazne, baš ne želi ni Petračev suoptuženik Saša Pozder, koji je također zbog zdravstvenih problema tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne. Županijski sud u Šibeniku je to prvo odbio, no Pozder se žalio pa je dobio odgodu do konca travnja. On je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, a kako je u istražnom zatvoru proveo devet mjeseci, mora odslužiti još dvije godine.

Trojica Petrača i Pozder su osuđeni i na sporedne novčane kazne, koje su već platili, a novčanu kaznu je platila i Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions kojoj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 474.000 eura. Sve novčane kazne, kao i protupravno stečena imovinska korist su već uplaćene u državni proračun, koji je tako postao "bogatiji" za oko 1, 4 milijuna eura.

Što se tiče Vilija Beroša te Tome Pavića i liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, koji su također optuženi u ovoj aferi, oni se nisu odlučili za priznanje krivnje, a optužnica nije postala pravomoćna jer je Beroševa obrana tražila da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoji sadržaj mobitela Nikole Petrača u kojem je nađena WhatsApp grupa Petrač&Pozder koju je tijekom istrage protiv Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, našao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Korisnici te grupe su u svojim međusobnim razgovorima Beroša zvali Mali te su komunicirali o tome kako su hrvatskim bolnicama, uz Beroševu pomoć, po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu. Zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza pridružile su se i obrane liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, kao i Tome Pavića, nekadašnjeg zaposlenika HZZO-a. No optužno vijeće im je taj zahtjev odbilo, pa sada o tim žalbama treba odlučiti Visoki kazneni sud (VKS). U međuvremenu, Beroš se vratio u KBC Sestara milosrdnica, gdje radi kao liječnik, iako je po optužnici, tu bolnicu svojim postupcima, financijski oštetio.