Otkriven uzrok velikog požara u Osijeku

Otkriven je uzrok velikog požara koji je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatio napušteno drveno skladište Hrvatskih željeznica u osječkoj Tvorničkoj ulici. Očevidom, koji su proveli djelatnici PU osječko-baranjske u suradnji s inspektorima zaštite od požara, utvrđeno je da je do buktinje došlo uslijed kratkog spoja na više mjesta u južnom dijelu objekta koji već duže vrijeme nije u funkciji.

U trenutku izbijanja vatre u skladištu nije bilo osoba ni vrijedne imovine, no zbog blizine deset praznih vagona cisterni, oni su hitno premješteni na sigurnu udaljenost. Požar je u potpunosti ugašen oko 22 sata, a u intervenciji je sudjelovalo 30 vatrogasaca JVP-a Osijek i DVD-a Osijek Donji grad sa sedam vozila.

Tijekom gašenja, policija je osiguravala lokaciju uz privremenu obustavu prometa u dijelu Tvorničke ulice i na pješačkom nadhodniku. Iako je skladište s pomoćnim objektom u potpunosti izgorjelo, točan iznos materijalne štete bit će utvrđen naknadno.