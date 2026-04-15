Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGORJELO SKLADIŠTE HŽ-a

Otkriven uzrok velikog požara u Osijeku

Gore barake uz prugu u Osijeku
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/16
Autor
Karolina Lubina
15.04.2026.
u 14:53

Požar je u potpunosti ugašen oko 22 sata, a u intervenciji je sudjelovalo 30 vatrogasaca JVP-a Osijek i DVD-a Osijek Donji grad sa sedam vozila

Otkriven je uzrok velikog požara koji je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatio napušteno drveno skladište Hrvatskih željeznica u osječkoj Tvorničkoj ulici. Očevidom, koji su proveli djelatnici PU osječko-baranjske u suradnji s inspektorima zaštite od požara, utvrđeno je da je do buktinje došlo uslijed kratkog spoja na više mjesta u južnom dijelu objekta koji već duže vrijeme nije u funkciji.

U trenutku izbijanja vatre u skladištu nije bilo osoba ni vrijedne imovine, no zbog blizine deset praznih vagona cisterni, oni su hitno premješteni na sigurnu udaljenost. Požar je u potpunosti ugašen oko 22 sata, a u intervenciji je sudjelovalo 30 vatrogasaca JVP-a Osijek i DVD-a Osijek Donji grad sa sedam vozila.

Tijekom gašenja, policija je osiguravala lokaciju uz privremenu obustavu prometa u dijelu Tvorničke ulice i na pješačkom nadhodniku. Iako je skladište s pomoćnim objektom u potpunosti izgorjelo, točan iznos materijalne štete bit će utvrđen naknadno.

Ključne riječi
Osijek požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!