Brzim čamcima i party brodovima krijumčarili migrante u Španjolsku

Kriminalna organizacija koja je krijumčarila migrante rutom preko zapadnog Mediterana razotkrivena je u zajedničkoj akcije španjolske i francuske policije koju je potpomogao Europol. Riječ je o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je djelovala na području cijele zapadno - mediteranske rute te se sumnja da je pružala i logistiku drugim međunarodnim kriminalnim organizacijama koje su tom rutom osim ljudi krijumčarili i drogu i oružje, te su se bavili i pranjem novca. Što se tiče krijumčarenja ljudi, Europol opet upozorava na rizike koje prebacivanje ljudi u trošnim čamcima preko mora donosi, odnosno da se time ugrožavaju ljudski životi.

Članovi razotkrivene kriminalne skupine su alžirski, marokanski i španjolski državljani, središte skupine bilo je u Almeriji, no bili su povezani i s drugim kriminalnim skupinama koje su djelovale u Španjolskoj i Francuskoj. Razvili su veliku logističku mrežu koja im je omogućila krijumčarenje i smještaj imigranata, a kontrolirali su industrijske zgrade, glisere, party brodove, vozila.... Nudili su i popravke glisera i njihovo punjenje gorivom. Brzi gliseri i party brodovi koristili su se za prijevoz migranata od Alžira do španjolskih obala Almerije, Murcije i Balearskih otoka. Ta su plovila bila uskladištena u Španjolskoj i raspoređena po potrebi, te su često koristila snažne motore koje su isporučivali članovi kriminalne organizacije stacionirani u Francuskoj. Migranti bi se nakon dolaska u Španjolsku morskim putem, dalje vozilima prebacivali u Francusku.

Kriminalna skupina bila je vrlo dobro strukturirana, svaki je član bio specijaliziran za određeni posao. Pojedini članovi su tako bili zaduženi za kupnju, primanje i distribuciju snažnih brodskih motora, dok su drugi bili zaduženi za protunadzor kako bi se otkrilo što radi policija. Kriminalna skupina je koristila prikolice koje su bile pretvorene u mobilne mehaničke radionice za popravak i održavanje svojih plovila. To je kriminalcima omogućilo brže provođenje njihovih operacija jer su sami mogli popravljati eventualne kvarove u mobilnim radionicama. Utvrđeno je i da je kriminalna skupina pružala usluge protunadzora drugim kriminalnim skupinama, ali i da ih je opskrbljivala motorima za brze čamce.

Tijekom zajedničke policijske akcije uhićen su 24 osobe, a istražitelji su zaplijenili glisere, automobile, kamione, tonu duhana, 1175 litara benzina, ometače signala, 80.000 eura...