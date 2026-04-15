Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UHIĆENE 24 OSOBE

Brzim čamcima i party brodovima krijumčarili migrante u Španjolsku

VL
Autor
Ivana Jakelić
15.04.2026.
u 08:15

Tijekom zajedničke policijske akcije uhićen su 24 osobe, a istražitelji su zaplijenili glisere, automobile, kamione, tonu duhana, 1175 litara benzina, ometače signala, 80.000 eura...

Kriminalna organizacija koja je krijumčarila migrante rutom preko zapadnog Mediterana razotkrivena je u zajedničkoj akcije španjolske i francuske policije koju je potpomogao Europol. Riječ je o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je djelovala na području cijele zapadno - mediteranske rute te se sumnja da je pružala i logistiku drugim međunarodnim kriminalnim organizacijama koje su tom rutom osim ljudi krijumčarili i drogu i oružje, te su se bavili i pranjem novca. Što se tiče krijumčarenja ljudi, Europol opet upozorava na rizike koje prebacivanje ljudi u trošnim čamcima preko mora donosi, odnosno da se time ugrožavaju ljudski životi.

Članovi razotkrivene kriminalne skupine su alžirski, marokanski i španjolski državljani, središte skupine bilo je u Almeriji, no bili su povezani i s drugim kriminalnim skupinama koje su djelovale u Španjolskoj i Francuskoj. Razvili su veliku logističku mrežu koja im je omogućila krijumčarenje i smještaj imigranata, a kontrolirali su industrijske zgrade, glisere, party brodove, vozila.... Nudili su i popravke glisera i njihovo punjenje gorivom. Brzi gliseri i party brodovi koristili su se za prijevoz migranata od Alžira do španjolskih obala Almerije, Murcije i Balearskih otoka. Ta su plovila bila uskladištena u Španjolskoj i raspoređena po potrebi, te su često koristila snažne motore koje su isporučivali članovi kriminalne organizacije stacionirani u Francuskoj. Migranti bi se nakon dolaska u Španjolsku morskim putem, dalje vozilima prebacivali u Francusku.

Kriminalna skupina bila je vrlo dobro strukturirana, svaki je član bio specijaliziran za određeni posao. Pojedini članovi su tako bili zaduženi za kupnju, primanje i distribuciju snažnih brodskih motora, dok su drugi bili zaduženi za protunadzor kako bi se otkrilo što radi policija. Kriminalna skupina je koristila prikolice koje su bile pretvorene u mobilne mehaničke radionice za popravak i održavanje svojih plovila. To je kriminalcima omogućilo brže provođenje njihovih operacija jer su sami mogli popravljati eventualne kvarove u mobilnim radionicama. Utvrđeno je i da je kriminalna skupina pružala usluge protunadzora drugim kriminalnim skupinama, ali i da ih je opskrbljivala motorima za brze čamce.

Tijekom zajedničke policijske akcije uhićen su 24 osobe, a istražitelji su zaplijenili glisere, automobile, kamione, tonu duhana, 1175 litara benzina, ometače signala, 80.000 eura...

Ključne riječi
europol krijumčari krijumčarenje ljudima

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!