Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPITE POLAŽE VIŠE OD 30.000 UČENIKA

U ponedjeljak počinje državna matura, ovi predmeti su najpopularniji među maturantima

Ilustracija za pisanje državne mature
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
30.05.2026.
u 08:35

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredinom travnja je predstavilo prijedlog novog Pravilnika o polaganju državne mature kojim se, uz administrativna usklađivanja, uvode značajne promjene u korist učenika, među kojima je najistaknutija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.

Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju u ponedjeljak, 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i šest ispitnih centara, kazao je Hini ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom.

Od ukupnog broja maturanata, 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, a 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispit iz hrvatskog jezika, kojem će pristupiti 28.256 kandidata, među njima 25.884 učenika i 2372 pristupnika. Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno za 16. lipnja. Ispit iz engleskog jezika, koji se piše 19. lipnja, na osnovnoj razini prijavilo je 11.353 kandidata, a na višoj razini 16.062, što je sveukupno 27.415 pristupnika. Matura iz matematike će se provoditi 25. lipnja, a na osnovnoj razini pisat će je 18.018 kandidata, dok je višu razinu prijavilo 10.642 pristupnika, što čini ukupno 28.660 kandidata.

Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, koju će polagati 7556 kandidata, slijede biologija s 5446 prijava, politika i gospodarstvo s 4195, kemija s 3858, psihologija s 2761 te informatika s 2341 prijavljenim kandidatom. Ovogodišnji ispiti državne mature počinju 1. lipnja ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti, iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike, održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni rezultati 15. srpnja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredinom travnja je predstavilo prijedlog novog Pravilnika o polaganju državne mature kojim se, uz administrativna usklađivanja, uvode značajne promjene u korist učenika, među kojima je najistaknutija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.

Na predstavljanju je ravnatelj NCVVO-a istaknuo kako je dosadašnja odredba bila prestroga. "Imali smo situacije da učenici uspješno polože hrvatski jezik, strani jezik i izborne predmete, a onda im se na zadnjem ispitu iz matematike pronađe mobitel koji nisu ni koristili, zbog čega smo im morali poništiti cijelu maturu. Sada će se poništavati samo taj konkretni ispit", pojasnio je.

Novi pravilnik preciznije definira četiri kategorije pristupnika: obveznike, učenike strukovnih i umjetničkih programa, pristupnike iz Hrvatske i pristupnike iz inozemstva koji ispite polažu u šest ispitnih centara. Precizirana su i prava učenika pripadnika nacionalnih manjina na polaganje ispita na materinskom jeziku i pismu, a svim pristupnicima omogućuje se polaganje ispita stranih jezika na dvije razine u izbornom dijelu mature.

Imenovanje ispitnih koordinatora u školama produljuje se s jedne na tri godine, a jasno se propisuje i razlika ispitnog povjerenstva u školi i ispitnog povjerenstva Centra. Filipović je za Hinu potvrdio kako su svi prijedlozi nakon javnog savjetovanja uvršteni u Pravilnik. 
Ključne riječi
škola maturanti Državna matura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!