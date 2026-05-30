Stiže promjena vremena: Kada i gdje se očekuju pljuskovi

Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće vrijeme očekuje nas danas po prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda. Poslijepodne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 °C.

Sutra, pak, djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, i dalje vrlo toplo i vruće, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, a navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 stupnja.