Koliko dana državnosti može imati Hrvatska

Danas je Dan Republike i stari je popio malo, na televiziji Lepa Brena i stari se sjeća ratnih vremena... riječi su kojima počinje pjesma “Dan Republike” kultne grupe Zabranjeno pušenje, s albuma “Pozdrav iz zemlje Safari”.
Bila je 1987. godina, i sarajevski nadrealisti, mahom članovi istog benda, ovim su stihovima, kao i nazivom ploče, navijestili krvavi “safari” s čak 150 tisuća žrtava i milijunima raseljenih ljudi, u njihovu rodnom gradu i doslovno, s monstruoznim snajperskim turama za imućne strance “avanturiste”, pet godine poslije.
Hrvatska država je službeno nastala 15. siječnja 1992. njezinim priznanjem, opstala je herojskom borbom hrvatskih branitelja i snagom svih koji su radili i stvarali tih godina da bi pobijedili u ratu. Pobjeda HDZ-a nije nastanak države osim za članove HDZ-a koji su je sustavno pljačkali. Slaviti 30. svibanj je slavljenje dolaska na vlast pravomoćno osuđene političke organizacije i nema nikakve veze s hrvatskom državnošću. Postoje barem još 2 datuma kad bi se taj dan mogao/trebao slaviti pored 15. siječnja.