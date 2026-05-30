Koliko dana državnosti može imati Hrvatska

Danas je Dan Republike i stari je popio malo, na televiziji Lepa Brena i stari se sjeća ratnih vremena... riječi su kojima počinje pjesma “Dan Republike” kultne grupe Zabranjeno pušenje, s albuma “Pozdrav iz zemlje Safari”.



Bila je 1987. godina, i sarajevski nadrealisti, mahom članovi istog benda, ovim su stihovima, kao i nazivom ploče, navijestili krvavi “safari” s čak 150 tisuća žrtava i milijunima raseljenih ljudi, u njihovu rodnom gradu i doslovno, s monstruoznim snajperskim turama za imućne strance “avanturiste”, pet godine poslije.