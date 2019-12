U Osijeku bi moglo 'odzvoniti' petardama

Osijek bi mogao postati prvi grad u Hrvatskoj u kojem će "odzvoniti" petardama. Dogradonačelnica Žana Gamoš priprema inicijativu zabrane korištenja pirotehničkih sredstva razreda F2 i F3 na području Osijeka. Motivirali su je na to, kaže, građani.

- Samo prošle godine ozlijeđene su 23 osobe, sedam teško, a petero od njih su bila djeca mlađa od 14 godina. Najmlađe ozlijeđena osoba imala je četiri godine. Ove godine već su zabilježene prve ozlijede, jedno dijete je teško, a dvoje lakše stradalo. Mladi i odrasli ostaju bez prstiju, s visokim stupnjem opeklina, uostalom posljedice koje takvo nestručno rukovanje ostavlja na zdravlje vidljive su u svim medijima kao i na društvenim mrežama. Na nekim mjestima nastaju materijalne štete zato što se petarde ubacuju u kioske, kontejnere, u koševe za smeće i poštanske sandučiće. Nadalje, snažnu inicijativu već godina šalju i udruge za zaštitu životinja, osim straha kojeg životinje proživljavaju tu su i nehumani postupci pojedinaca nad kojima se zgraža cijela zemlja. Zdravlje ljudi i životinja nema alternativu i njihovu zaštitu treba staviti na prvo mjesto. Griješiti je ljudski, a izbjeći greške bogovski. Stoga izbjegnimo sve što se da izbjeći! - poručuje osječka dogradonačelnica Žana Gamoš.

VIDEO Pirotehnička raketa umjesto u zrak krenula prema kući susjeda

Pirotehniku, ističe ona, treba ostaviti stručnim osobama, u određenim trenucima i uz posebne, strože dozvole i ograničenom vremenskom rasponu.

- Pirotehnička sredstva dostupna građanima podijeljena u kategorije F1, F2 i F3 predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu buku pa sve do onih koji proizvode znatnu buku i veći rizik pri korištenju. Ideja je ostaviti dozvolu za korištenje pirotehničkih sredstava F4 kategorije koja predstavljaju visok rizik i smiju se koristiti isključivo za profesionalnu uporabu - pojašnjava.

Udruga Prijatelji životinja, podsjeća ona, dobila je podršku znatnog broja ministarstava: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta te poljoprivrede. Inicijativu podržava i ključno Ministarstvo unutarnjih poslova.

- Ako MUP ne donese takvu zabranu, tada je nužno da istim zakonom čim prije dopusti gradovima i općinama mogućnost da proglase takvu zabranu na svom području. Trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava gradovima i općinama da donesu zabranu, i upravo je to razlog što takva odluka na razini Grada nije već donesena. Vjerujem da ovakvi pritisci i inicijative mogu uroditi plodom već početkom sljedeće godine. No, kako je pred nama izborna godina pitanje je hoće li se naći vremena za rješavanje ovog problema. Do tada, unatoč svemu navedenom, u Gradu Osijeku probat ćemo samostalno iznaći rješenje za ovaj problem, uz napomenu da inicijativu podržava i gradonačelnik Vrkić – navodi ona.

U Hrvatskoj još ne postoji grad ili općina s takvom zabranom.

- No, u Italiji je još 2011. u više od 850 gradova i općina zabranjeno u pucati petardama. Poljaci su, zbog dobrobiti životinja, dočekali 2018. slaveći bez bučnih vatrometa i koristeći umjesto toga svjetlo lasera, konfete i tihe vatromete. Irska je potpuno zabranila upotrebu petardi kategorije F2 i F4, u Švedskoj ih smiju koristiti samo ovlaštene osobe, dok je u Belgiji njihovo korištenje kazneno djelo – uspoređuje naša sugovornica.

Zadovoljna je pozitivnim reakcijama građana na svoju inicijativu.

- Građani očekuju čim prije rješavanje ovog problema, predlaže se i potpuna zabrana pirotehnike, uključujući i vatrometa kakvi nas očekuju tijekom nadolazeće novogodišnje noći. S obzirom na ranije navedene tehnološke napretke, ima prostora za razmišljanje i u tom smjeru – zaključuje.