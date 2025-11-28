U Opuzenu nađeno tijelo nestale žene na šetnici

U Opuzenu je jutros oko 7 policija zaprimila dojavu o tijelu kraj šetnice. Tragičan je to kraj potrage koja je trajala četiri dana za 91-godišnjakinjom. U akciji su sudjelovali policijski službenici iz PP Metković, postaja granične policije Metković sa službenim policijskim psom, brojni građani, HGSS Metković te pomorska policija sa plovilom, prenosi Metkovic News . Prema neslužbenim informacijama na tijelu nisu pronađeni znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt. Očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća.