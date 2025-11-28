Naši Portali
KRAJ POTRAGE

U Opuzenu nađeno tijelo nestale žene na šetnici

Autor
Šimun Ilić
28.11.2025.
u 14:02

Potraga za staricom trajala je četiri dana te je nažalost tragično završila

U Opuzenu je jutros oko 7 policija zaprimila dojavu o tijelu kraj šetnice. Tragičan je to kraj potrage koja je trajala četiri dana za 91-godišnjakinjom. U akciji su sudjelovali policijski službenici iz PP Metković, postaja granične policije Metković sa službenim policijskim psom, brojni građani, HGSS Metković te pomorska policija sa plovilom, prenosi Metkovic News. Prema neslužbenim informacijama na tijelu nisu pronađeni znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt.  Očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. 

Ključne riječi
dolina Neretve starica Opuzen

