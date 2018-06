U očevu autu vidjela nešto čudno pa ovim pitanjem iznenadila roditelje

Malo toga djeci može promaknuti, pogotovo kada su u pitanju djevojčice. I kada mislite da ne čuju, one su čule o čemu ste razgovarali, a ako ste mislili da nešto nisu vidjele, vjerujte jesu.

U to se uvjerio jedan otac kojem je četverogodišnja kći priredila poprilično nezgodnu situaciju kod kuće kada je majku upitala nešto što definitivno nisu očekivali.

– Mama, zašto si ostavila grudnjak u tatinom autu? – pitanje je koje je šokiralo majku, a oca još više jer su oboje znali da njezin grudnjak nije u njegovom automobilu pošto se tjednima nisu zajedno vozili.

Kada joj je majka rekla kako nije ona ostavila grudnjak, otac ju je uvjeravao da nema nikakvog grudnjaka u njegovom limenom ljubimcu. No, djevojčica je bila uporna pa su svih troje otišli u garažu vidjeti o čemu curica priča.

Nakon što su otvorili vrata od automobila, laknulo je, vjerujemo, i ocu i majci.

Djevojčica je, naime, mislila kako je zaštitna maska grudnjak jer ju je podsjetila na košaricu.

My 4-y/o daughter tried to jam me up today.



Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?



The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks



Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps



*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO