Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

U obnovljenom ili novoizgrađenom neboderu Vjesnika napraviti muzej tiskanog novinarstva

25.11.2025. u 09:04

Vjesniku smo bili samo jedan od izdavača. Njegova rotacija proizvodila je četvrtinu jugoslavenske dnevne i tjedne naklade, u Hrvatskoj više od četiri petine.

U Sarajevu je ratnu noć tog svibnja ‘92. još sablasnijom činila slika plamena koji je gutao neboder Oslobođenja. Nemoćni vatrogasci samo su mogli promatrati kako Srbi ubojitim raketama šire požar. Redakciju nisu mogli ubiti. Ujutro su novine bile otisnute i dijeljene po opkoljenom Sarajevu. I u Zagrebu je Vjesnikov neboder bio na popisu meta koje je “JNA” planirala bombardirati. Večernjak je zbog toga imao spremnu rezervnu lokaciju za redakciju i tiskaru. Rat je ipak preživio bez ožiljaka. Trideset i tri godine poslije u Zagrebu slika slična sarajevskoj. Hladnu noć još ledenijom činila je vatrena buktinja.

požar Vjesnika mediji novinarstvo

AN
Antonio1952
09:49 25.11.2025.

Moze se novac poreznih obveznika i korisnije potrosit. Ako bude privatna investicija sigurno nece ici u muzej novinarstva.

TA
Tarantula
09:26 25.11.2025.

Ja sam sada siguran da će mladići koji su podmetnuli požar dobiti obećane stanove u novim zgradama. Prijema podignuta za 7 puta 3 mjeseca prije požara, tri dana prije požara isključen protupožarni alarm, zgrada je potpaljena na više mjesta što isključuje nenamjerno podmetanje požara, država je suvlasnik sa privatnicima, Croatia osiguranje je djelomično u državnom vlasništvu, inzistira se na brzom rušenju, forenzičke analize se odbacuju , već postoji određeni projekt te se nazire i investitor. Naime ja se kladim u svoj život da će država i u ovom poslu biti teško oštečena, da će nevjerojatne cifre zaraditi poznati investitor a mi ćemo sve to platiti. Mogli smo dobiti još jednu bolnicu u centru grada ili možda da to bude starački dom koji iznimno fali?

MILJENKO JERGOVIĆ

Dubravko Črnjak, branitelj slabih i nemoćnih

Dudo se na svom se fejsbučištu krvavo duhovito i strasno izruguje onima koji svoj rat, stvarni ili imaginarni, svakodnevno naplaćuju, izruguje se domoljubnoj pozi koju Plenkovićev režim propisuje kao društveni i građanski imperativ, i na kraju nekih od svojih najgnjevnijih objava pozdravlja Hrvatsku sa: Smrt fašizmu - Domovini vjerni! Ako ste zaboravili, pozdrav Domovini vjerni! bio je službeni pozdrav Hrvatske vojske, kojeg se nastoji zaboraviti

