U obnovljenom ili novoizgrađenom neboderu Vjesnika napraviti muzej tiskanog novinarstva

U Sarajevu je ratnu noć tog svibnja ‘92. još sablasnijom činila slika plamena koji je gutao neboder Oslobođenja. Nemoćni vatrogasci samo su mogli promatrati kako Srbi ubojitim raketama šire požar. Redakciju nisu mogli ubiti. Ujutro su novine bile otisnute i dijeljene po opkoljenom Sarajevu. I u Zagrebu je Vjesnikov neboder bio na popisu meta koje je “JNA” planirala bombardirati. Večernjak je zbog toga imao spremnu rezervnu lokaciju za redakciju i tiskaru. Rat je ipak preživio bez ožiljaka. Trideset i tri godine poslije u Zagrebu slika slična sarajevskoj. Hladnu noć još ledenijom činila je vatrena buktinja.