USPON NVIDIE, VODEĆEG DIZAJNERA ČIPOVA ZA AI

U lipnju 2023. Nvidia je vrijedila bilijun $, u veljači 2024. dva, a u prvoj polovici ove godine dionice su porasle 189 %

VL
Autor
Siniša Malus/Poslovni Dnevnik
05.11.2025.
u 18:00

Od početka pandemije do danas tržišna vrijednost kompanije uvećala se za nevjerojatnih dvadeset puta

Prije više od godinu dana, 18. lipnja 2024., Nvidia, div iz poluvodičke industrije, postigla je zapanjujući uspjeh postavši time najvrijednija kompanija na svijetu. S tržišnom kapitalizacijom od 3,34 bilijuna dolara, Nvidia je već tada pretekla tehnološke divove poput Applea i Microsofta i zauzela prvo mjesto.

Ne tako davno, na početku pandemije, tržišna kapitalizacija kompanije kretala se na razini oko 150 milijardi dolara; Apple je tada već premašio granicu od bilijun dolara, dok je nekoć moćni Intel vrijedio otprilike 250 milijardi dolara. Nepune četiri godine kasnije vrijednost Intela se prepolovila, a Apple je dogurao do tri bilijuna dolara tržišne kapitalizacije, baš kao i – Nvidia. Ili u prijevodu, tržišna vrijednost kompanije od tada do danas uvećala se za nevjerojatnih dvadeset puta.

