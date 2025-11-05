U lipnju 2023. Nvidia je vrijedila bilijun $, u veljači 2024. dva, a u prvoj polovici ove godine dionice su porasle 189 %

Prije više od godinu dana, 18. lipnja 2024., Nvidia, div iz poluvodičke industrije, postigla je zapanjujući uspjeh postavši time najvrijednija kompanija na svijetu. S tržišnom kapitalizacijom od 3,34 bilijuna dolara, Nvidia je već tada pretekla tehnološke divove poput Applea i Microsofta i zauzela prvo mjesto.



Ne tako davno, na početku pandemije, tržišna kapitalizacija kompanije kretala se na razini oko 150 milijardi dolara; Apple je tada već premašio granicu od bilijun dolara, dok je nekoć moćni Intel vrijedio otprilike 250 milijardi dolara. Nepune četiri godine kasnije vrijednost Intela se prepolovila, a Apple je dogurao do tri bilijuna dolara tržišne kapitalizacije, baš kao i – Nvidia. Ili u prijevodu, tržišna vrijednost kompanije od tada do danas uvećala se za nevjerojatnih dvadeset puta.