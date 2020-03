U izradi dokumentarni film o arheološkom nalazištu Gradac kod Bapske

Godinama pa i desetljećima unazad arheološko nalazište Gradac kod Bapske, nedaleko od Iloka, poznato je po brojnim arheološkim nalazima kasno neolitičke sopotske kulture kao i nalazima starčevačke i badenske kulture te nalazima iz brončanog doba. Voditelj istraživanja na lokalitetu Marcel Burić, s Katedre za Prapovijesnu arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u svakom razgovoru ističe kako se radi o lokalitetu koji je iznimno bogat arheološkim nalazima koji niti još izbliza nisu istraženi.

- Iz godine u godinu dolazimo tijekom istraživanja do fascinantnih otkrića koja nam govore o životu u tome dobu. U međuvremenu povezali smo se i s mještanima koji su nam prenijeli brojne zanimljive narative o istraživanjima i životu nekada na tim prostorima. Na taj način odlučili smo zabilježiti sve to i napraviti jedan dokumentarni film koji će sadržavati ne samo snimke sa arheoloških istraživanja nego i narative mještana Bapske, kaže nam Burić.

U projektu sudjeluju i sami studenti koji su pokazali veliki interes za cijeli projekt. Uostalom, tijekom godina rada na terenu i sami su čuli brojne narative o tome što je Gradac nekada predstavljao, što se tu događalo, kako živjelo i slično prije 4-5 tisuća godina. U dokumentarcu, koji bi trebao biti završen i prezentiran tijekom ovoga ljeta, biti će korišteni neki ranije snimljeni materijali i razgovori sa starijim mještanima ali su snimljeni i mnogi drugi. Najava dokumentarca je pod nazivom "Legends of the Tell" već objavljena i na YouTubeu, a ako to okolnosti dozvole dokumentarac od oko 45 minuta biti će predstavljen na Schmidtovim danima u Bapskoj ovoga ljeta.

Govoreći o tim nekim starim narativima Burić kaže kako se oduvijek govorilo kako je Gradac bilo iznimno bogato područje. Mještani su mu govorili i o kokoši u čijoj utrobi je pronađen zlatni prsten. Postoji i priča o trgovačkoj lađi koja je pristala kod lokaliteta, s obzirom da je tu nekada bilo more, a koja je bila prepuna blaga. Lađa je za vrijeme oluje razbijena tako da su arheološki nalazi koji se sada pronalaze zapravo dijelovi iz brodske kuhinje. Čuli su i o tome kako su 60-ih godina zaustavljena istraživanja s obzirom da se na svega 1,5 kilometar nalazi jedno od omiljenih lovišta Josipa Broza Tita.

- Cilj nam je i na ovaj način sačuvati narative o Gradcu, a namjeravamo ga prezentirati i na festivalima arheološkog filma. Vjerujemo kako će on moći se koristiti i tijekom nastave ali i biti svojevrstan poticaj studentima u njihovom daljem radu, istakao je Burić.

Tijekom istraživanja na lokalitetu Gradac pronađeno je bezbroj raznih nalaza poput ostataka velike prapovijesne zidane peći s vatrištem koja je pronađena u podnici prapovijesne kuće. Pronađen je i grob avarskog ratnika koji je pokopan u odori uz svoga konja. Inače, prvi nalazi koje su sami mještani slali zagrebačkom Arheološkom muzeju datiraju još iz davne 1870. godine.