U Hrvatsku uskoro stiže novi hladni val ali bez snijega: DHMZ izdao posebno priopćenje

U Hrvatskoj će danas biti promjenljivo, u prvom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme, a povremene kiše bit će na sjevernom Jadranu, u gorju te osobito u Dalmaciji gdje će kiša biti lokalno izraženija i praćena grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Poslijepodne će biti i duljih sunčanih razdoblja. Navečer je u najsjevernijim predjelima moguća susnježica. Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, poslijepodne na sjeveru u okretanju na sjeverozapadni i sjeverni.

Na Jadranu će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak i slabjeti.

Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, u najsjevernijim krajevima i gorju niža, a na jugu i malo viša.

Danas pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše. Prijepodne lokalno može biti magle, a sredinom dana moguća su kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 12 i 14 °C.

Sutra će prevladavati oblačno, povremeno će padati uglavnom slaba kiša, češća poslijepodne. Ujutro lokalno može biti magle. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a najviša dnevna od 11 do 14 °C. Navečer će vjetar okrenuti na umjeren sjeverni, prolazno su mogući i jaki udari, a temperatura će biti u zamjetnom padu pa će već do kraja dana mjestimice biti oko nule.

Foto: DHMZ

U noći na četvrtak zahladnjenje s kojim će rijetka prestala oborina prelaziti iz kiše u susnježicu te snijeg kojeg uglavnom neće biti dosta za stvaranje novog snježnog pokrivača. Oborina će prestati u četvrtak već prijepodne, a umjeren do jak sjeverac će oslabiti, dok bi se popodne moglo i djelomice razvedriti. Idućih dana djelomice i pretežno sunčano te hladno i vrlo hladno. Vjetar povremeno umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od -10 do -5, a dnevna oko 0 °C.

Pred nama je nagla promjena vremena, objavio je DHMZ te izdao posebno priopćenje, kojeg prenosimo u cijelosti.

Nakon iznadprosječno toplih, u prvom dijelu ovog tjedna i kišovitih dana, od četvrtka 11. veljače slijedi nekoliko dana vrlo hladnog, uglavnom suhog i sunčanijeg vremena. Štoviše, u četvrtak će zahladnjeti doslovno preko noći te će do kraja tjedna biti zamjetno hladnije od prosjeka, na Jadranu s jakom i olujnom burom.

Foto: DHMZ

Treba naglasiti da će na Jadranu prije zahladnjenja mjestimice biti obilnije oborine, uz pljuskove i grmljavinu. Uz nastavak prognozirane oborine očekuje se povećanje vodostaja rijeka na područjima uz Jadran te u njegovu zaleđu, što će biti izraženije prema jugu. Puhat će umjereno i jako jugo te jugozapadnjak.

U četvrtak, s odmicanjem ciklone preko Hrvatske na istok Europe i jačanjem anticiklone nad sjevernom i srednjom Europom, u naše će krajeve prodrijeti vrlo hladan zrak sa sjevera kontinenta.

Temperatura će se u Hrvatskoj sniziti za 10-15 stupnjeva, a hladni val zahvatit će i Jadran. Pritom će u drugoj polovini tjedna jutarnje temperature na kopnu vrlo vjerojatno posvuda biti niže od -5 °C, u gorju i od -10 °C, a najviše dnevne oko 0 °C, u gorju niže. I na moru će biti noćnih i jutarnjim minusa, osobito za vikend.

Foto: DHMZ

Dnevna temperatura će uglavnom biti blago pozitivna, ali će jaka i olujna bura zamjetno pojačavati osjet hladnoće. Zbog vrlo vjetrovitog vremena treba računati na poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu, a uslijed niskih temperatura bit će i poledice, moguće čak i na otocima.

Iako tako hladno vrijeme u kopnenim krajevima nije u veljači rijetkost, na Jadranu jest, pa je stoga i utjecaj hladnoće zamjetno veći, posebice kada puše bura.

Savjetuje se stoga u negrijanim prostorima osigurati zagrijavanje ili ispustiti vodu iz vodovodnih instalacija da uslijed eventualnog smrzavanja ne bi došlo do pucanja cijevi. Agrometeorolozi pak savjetuju neophodnu zaštitu bilja od hladnoće, osobito onih kod kojih je krenula vegetacija zbog topline iz prethodnog razdoblja. Također preporučuju povrće na otvorenom prekriti zaštitnim folijama, a staklenike, plastenike i klijališta zatvoriti i zagrijavati. Mlade voćke posađene u jesen treba dodatno zaštititi. Životinjama treba osigurati dodatnu količinu hrane i odmrzavati pitku vodu.