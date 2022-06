'U Hrvatskoj se živi bolje nego u Beču, tamo ljudi ne idu na kavu jer košta 30 kuna! Samo jedna stvar je ovdje gora'

Iz naše zemlje i dalje se masovno odlazi. No, dogode se i "čuda". Poneki od onih koji su otišli, ipak se vraćaju. Donosimo nekoliko njihovih priča. Upitali smo i demografa Stjepana Šterca što on misli o tome, je li to nagovještaj nekog trenda ili su to tek sporadični slučajevi, što kažu brojke...



– U posljednje dvije godine otprilike 40 tisuća ljudi iseli se iz Hrvatske, a oko 38,5 tisuća ih se useli. To se zove početak procesa zamjene stanovništva. Iseljava uglavnom mlađe i obrazovano stanovništvo, a useljava radna snaga potrebna hrvatskom gospodarstvu, turizmu, graditeljstvu i poljoprivredi. To se događa u posljednje dvije godine. Prije toga iseljavanje je bilo znatno veće, a useljavanje bitno manje. A sad, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, događa se da je dominantno useljavanje u Hrvatsku iz susjednih jugoistočnih zemalja. Istina, ima i useljavanja iz EU, ali to su apsolutno mali brojevi i mahom su vezani uz poslovanje, vlasništvo nad nekretninama i slično.