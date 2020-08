Stižu podaci lokalnih stožera: U Istri 9 novih slučajeva, u Virovitičkoj županiji zaražen student

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno rekordnih 255 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U bolnicama je ukupno 127 osoba, a na respiratoru je 13 pacijenata. Trenutno je oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj 1689, izvijestio je Stožer.

Tijek događanja:

9:10 - U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, tri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Jedna osoba je s područja grada Novske, jedna s područja grada Kutine i jedna s područja grada Siska. Trenutno, na području županije, dvadeset i tri su aktivna pacijenta koja boluju od ove zarazne bolesti.

9:08 - Student s područja Virovitičko-podravske županije novo inficirana je osoba virusom SARS-CoV-2. On ima blage simptome bolesti, na kućnom je liječenju, utvrđuje se gdje se je zarazio. Iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije podcrtavaju na odgovorno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze. Broj testiranih, u posljednja 24 sata je bio 29 (28 negativnih i jedan pozitivan), a od početka epidemije u VPŽ on je trenutno 2.734. U samo izolaciji nalaze se 63 osobe koje su povezana s trenutno zaraženima. Podsjetimo, od početka koronavirusa, na području Virovitičko-podravske županije, 43 osobe su se zarazile koronavirusom. Od toga, jedanaest ih je trenutno aktivno, trideset i jedna osoba se oporavila, dok je jedan muškarac preminuo, izvijestili su iz Stožera.

9:07 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 316 uzoraka briseva (220 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je 9 pozitivno. Kod 8 slučajeva radi se o osobama iz mjera samoizolacije i bliski su kontakti već potvrđenih pozitivnih osoba (4 su povezani s objektom za proizvodnju i prodaju mesa, 4 su obiteljski i bliski kontakti).

Jedna osoba je dulje vrijeme boravila i vratila se iz srednje Dalmacije.

Izliječena je 1 osoba. Trenutno je 57 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 164 osoba.

6:58 - Ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje trebamo li u Hrvatskoj biti zabrinuti jer već dva dana broj novozaraženih koronavirusom premašuje dvije stotine, Beroš je za RTL Danas odgovorio kako, sve dok je virus među nama, moramo biti zabrinuti i pozivati na odgovorno ponašanje.

"Dva dana zaredom su rekordni, preko dvije stotine zaraženih, na taj način smo došli do kumulativne stope novooboljelih u četrnaest dana koja iznosi 47, što je značajno. Međutim, ono što je još uvijek dobro, to je da je većina žarišta pod kontrolom, da znamo izvorišta infekcije, da znamo i njihove kontakte, pa epidemiolozi kao i do sad rade iznimno vrijedan posao kako bi zaustavili širenje infekcije", kazao je.

6:55 - Načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić, čija je županija sa 75 novooboljelih danas najveće žarite koronovirusa u RH, kazao je kako je to rezultat turističke sezone koja uz pozitivne donosi i negativne učinke.