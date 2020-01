U grupi podrške Zavadlavu najavljeno mirno okupljanje u Splitu

U Facebook-grupi Pravda za Filipa, čiji članovi većinom podržavaju Filipa Zavadlava, osumnjičenog za trostruko ubojstvo u Splitu, najavljeno je mirno okupljanje.

Također je objavljeno da je nađen odvjetnik za osumnjičenika. Poznati odvjetnik Branko Šerić potvrdio je za Večernji da ga je angažirala sama grupa podrške.

- Dakle, odvjetnik za Filipa je nađen, imamo kontakte za MIRNO OKUPLJANJE u Splitu, moramo samo vidjeti tko će točno skup prijaviti i organizirati. Sve ćete na vrijeme znati - objavila je jedna korisnica Facebooka u grupi.

Mnogi drugi članovi grupe podržali su okupljanje i najavili svoj dolazak, a jedan korisnik rekao je da bi trebalo organizirati i prosvjed u Zagrebu.

- Treba dobro paziti da mirni prosvjed ne bude napadan, a hoće, mislim ružnim riječima, budite dostojanstveni i ne dajte da se desi niti jedan incident! - napisao je jedan korisnik.

- Mirno okupljanje je ono što vlast želi. Izvičite se i doma - napisala je druga korisnica.

U grupi se i dalje nižu poruke podrške mladiću koji je poubijao troje ljudi u centru Splita, a u kojemu vide čovjeka koji je uzeo pravdu u svoje ruke. Navodno je ubio ljude koji su maltretirali njegovu obitelj, uključujući brata, navodnog ovisnika o drogi s dugom prema dotičnima.

- Najveća pravda za Filipa bi bila da narod na ulicama digne glas protiv korumpiranog dijela policije, pravosuđa i političara. Da se angažira i konkretno djeluje sva stručna javnost, da se jednom stane na kraj tome da ljudi s desecima kaznenih prijava slobodno šeću ili da ljudi osuđeni za teški kriminal vrlo brzo izlaze iz zatvora, nakon smiješno niskih kazni. Mladi čovjek nije vidio drugi izlaz i napravio je to što je napravio. Zato što živimo u društvu gdje sustav štiti nasilnike umjesto žrtava. Platio je toj gamadi bratov dug, platio i kamate koje su odredili, no oni su zamislili vječito nastaviti ubirati nepostojeće kamate, pljačkati, zlostavljati, tući, upadati u stan poštenom mladiću. Na žalost, nije jedini koji trpi ili je trpio tako što, to je stvarnost u stotinama slučajeva OVOG TRENUTKA u ovoj državi. Zapitajte se zašto nije zatražio policijsku zaštitu. Zapitajte se koliko bi od toga bilo efekta i koga štiti i s kim dijeli proviziju dio pokvarenih policajaca. Protiv takvog sustava treba ustati, protiv takvog sustava treba konkretno djelovati do potpunog uništenja anomalija i korupcije - jedan je od komentara.

Mnogi članovi grupe napadaju policiju i novinare koji izvještavaju o Zavadlavu i ubojstvu. Jedan član upozorio je druge članove da svojim zapaljivim postovima nanose štetu grupi.

Jedan korisnik upitao se ima li Zavadlav zaštitu u pritvoru zbog informacija da ima suicidalne misli.

- Osuđuju nas šta ga branimo, osuđuju njega, ali ovo je simbol života na Balkanu di mafija ima sva prava, a mi smo za njih smeće... Da je presudija sebi, tad bi bili zadovoljni... - jedan je od komentara.