Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TRŽIŠTE RADA

Pada broj radnih dozvola za strance u građevini, stručnjak poručio: U ovom sektoru će doći do povećanja

Autor
Dijana Jurasić
13.11.2025.
u 06:04

Lovrinčević: U sustavu socijalne skrbi i zdravstva trebat će nam drugi tip radne snage, pretežno ženske i kvalificirane koja će trebati znati hrvatski jezik. I tu će trebati puno više uložiti u integraciju tih ljudi

Hrvatsko tržište rada u budućnosti će trebati više stranih radnika prije svega u sustavu socijalne skrbi, i to žena, ali i u zdravstvenom sustavu, dok je graditeljstvo doseglo svoj vrhunac i broj radnika u toj će se djelatnosti smanjivati. U turizmu i ugostiteljstvu, kao i u prerađivačkoj industriji, također se ne očekuje veći rast broja stranih radnika u odnosu na postojeće brojke. Smatra to naš ekonomist dr. sc. Željko Lovrinčević sa zagrebačkog Ekonomskog instituta, a što potvrđuju i brojke MUP-a o broju izdanih radnih dozvola stranim radnicima ove godine.

Ključne riječi
socijalna skrb građevina radne dozvole strani radnici

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
Anteo
06:23 13.11.2025.

Broj stranih radnika neće padati zato što agencije za uvoz strane radne snage žive od uvoza stranih radnika. Svakom stranom radniku se napučuje mjesečna provizija za posredovanje pri zapošljavanju u Hrvatskoj. Zbog toga agencije žele što više radnika na svojoj listi.

ST
sttipe
07:00 13.11.2025.

Samo triba tim radnicima država davati plaće, a onda ih naplaćivati, od poslodavca. Ionako naplaćuje zdravstveno.. VALJDA... Nakon šta se to uvede, uvest dodatak, za ceste, cijevi, kabele, SVE, šta koriste, a NISU GRADILI... Nekih 25%.. Ako stranac 25% skuplji bude i dalje posllodavcu zanimljiv nek ga uzme. Tada će stranac biti tu jer je BOLJI. Ne samo za to šta je jeftiniji...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja