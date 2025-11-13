Pada broj radnih dozvola za strance u građevini, stručnjak poručio: U ovom sektoru će doći do povećanja

Hrvatsko tržište rada u budućnosti će trebati više stranih radnika prije svega u sustavu socijalne skrbi, i to žena, ali i u zdravstvenom sustavu, dok je graditeljstvo doseglo svoj vrhunac i broj radnika u toj će se djelatnosti smanjivati. U turizmu i ugostiteljstvu, kao i u prerađivačkoj industriji, također se ne očekuje veći rast broja stranih radnika u odnosu na postojeće brojke. Smatra to naš ekonomist dr. sc. Željko Lovrinčević sa zagrebačkog Ekonomskog instituta, a što potvrđuju i brojke MUP-a o broju izdanih radnih dozvola stranim radnicima ove godine.