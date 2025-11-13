Pada broj radnih dozvola za strance u građevini, stručnjak poručio: U ovom sektoru će doći do povećanja

Hrvatsko tržište rada u budućnosti će trebati više stranih radnika prije svega u sustavu socijalne skrbi, i to žena, ali i u zdravstvenom sustavu, dok je graditeljstvo doseglo svoj vrhunac i broj radnika u toj će se djelatnosti smanjivati. U turizmu i ugostiteljstvu, kao i u prerađivačkoj industriji, također se ne očekuje veći rast broja stranih radnika u odnosu na postojeće brojke. Smatra to naš ekonomist dr. sc. Željko Lovrinčević sa zagrebačkog Ekonomskog instituta, a što potvrđuju i brojke MUP-a o broju izdanih radnih dozvola stranim radnicima ove godine.
OAZA MIRA
FOTO U srcu Zagorja prodaje se moderna vila s bazenom i wellnessom: Ima pogled na zelenilo i omogućuje potpunu privatnost
WOW!
FOTO Ona je najzgodnija Hrvatica! Voditeljica i supruga našeg reprezentativca istaknula struk iz snova
Idealna za ovo doba godine
Broj stranih radnika neće padati zato što agencije za uvoz strane radne snage žive od uvoza stranih radnika. Svakom stranom radniku se napučuje mjesečna provizija za posredovanje pri zapošljavanju u Hrvatskoj. Zbog toga agencije žele što više radnika na svojoj listi.